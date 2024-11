Sopra Steria lance une version projetable de Mactan

novembre 2024 par Marc Jacob

Evénement incontournable dans le domaine de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle de défense et de la lutte informatique d’influence (L2I), l’European Cyber Week a été l’opportunité pour Sopra Steria de démontrer ses différentes solutions et expertises. Le groupe a notamment fait la démonstration d’une version déployable en opérations de Mactan, sa solution souveraine de supervision de sécurité.

Accompagner les forces de sécurité et de défense

La solution de supervision de sécurité Mactan est ainsi accessible en version projetable, intitulée Mactan Ops. Cette évolution offre aux forces de sécurité et de défense la possibilité d’accompagner leurs opérations partout sur le terrain, sans nécessiter la présence de spécialistes dédiés. Grâce à sa conception modulaire et son adaptabilité éprouvée, Mactan s’interface aisément avec les systèmes de sécurité existants (NDR, EDR, etc.). Son déploiement rapide et sa faible empreinte matérielle permettent une supervision effective des systèmes d’information, même dans les environnements les plus complexes.

En plus de Mactan & Mactan Ops, Sopra Steria a présenté plusieurs autres solutions souveraines innovantes de cybersécurité et cyberdéfense, notamment :

• Reveal - Solution de cybersécurité développée par Sopra Steria, capable d’analyser et dépolluer de manière exhaustive le contenu des fichiers et d’extraire les données de fichiers divers, tels que des archives, des mails et leurs pièces jointes, ou directement des machines virtuelles, afin de neutraliser les données malveillantes.

• DataSphere - Une solution DCS (Data Centric Security) offrant une protection complète des documents tout au long de leur cycle de vie. Cette solution interopérable grâce à la combinaison de mécanismes de labellisation et de chiffrement des données respectant les STANAG 4774 et 4778, ainsi qu’un contrôle d’accès granulaire et continu.

• Threat Watch – Un service outillé permettant de piloter les risques métiers liés aux vulnérabilités impactant le système d’informations. Ce service propose alerte les clients de Sopra Steria avec une analyse personnalisée des vulnérabilités dans leur contexte afin d’apprécier le réel risque induit de leur criticité. Elle facilite le maintien en condition de sécurité en regroupant les informations nécessaires dans un seul outil, permettant de piloter la remédiation.

• SEDUCS, par CS GROUP – plateforme de génération de systèmes d’exploitation durcis souverains déployables sur tout type de matériels et de systèmes pour garantir un niveau de sécurité élevé et minimiser le maintien en condition opérationnel et de sécurité. La solution SEDUCS unifyer permet la mise en place d’un poste de travail bi-domaine bi-niveau offrant à l’utilisateur de travailler en toute mobilité sur deux environnements isolés dont les besoins de sécurité sont différents.