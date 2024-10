Sophos acquiert Secureworks

octobre 2024 par Marc Jacob

Sophos a l’intention d’intégrer les solutions des deux sociétés dans un portefeuille de sécurité plus large et plus robuste pour tous les clients, qu’ils soient des petites, moyennes ou grandes entreprises.

En combinant les plateformes de sécurité complémentaires basées sur l’IA et alimentées par une prévention, une détection et une réponse automatisées, les deux organisations peuvent fournir des solutions avancées pour vaincre les adversaires modernes et persistants encore plus rapidement.

Les actionnaires de Secureworks recevront 8,50 dollars par action en numéraire.