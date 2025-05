SonicWall lance des solutions de sécurité réseau conçues pour les MSP

mai 2025

SonicWall présente une gamme de produits et services conçus pour répondre à l’évolution des besoins des fournisseurs de services gérés (MSP) et de leurs clients, avec une cyberprotection de bout en bout et une expansion rentable des services. Au cœur de cette présentation se trouvent les nouveaux pare-feux de nouvelle génération conçus pour les petites et moyennes entreprises avec protection intégrée contre les menaces évoluées.

Parmi ces nouvelles offres figure le service de gestion de pare-feux MPSS (Managed Protection Security Services) avec surveillance 24h/24, 7j/7, qui permet aux MSP de toute taille de proposer des services de pare-feux gérés avec l’assistance de l’équipe du centre d’opérations réseau (NOC) SonicSentry de SonicWall. Fourni via la plateforme unifiée cloud native SonicPlatform, ce service établit une nouvelle norme en réduisant considérablement la cyberexposition, en simplifiant les opérations et en optimisant la visibilité, tout cela avec le soutien des équipes de sécurité permanente et l’assurance d’une cybergarantie révolutionnaire.

Solutions pour une cybersécurité simplifiée et évolutive

SonicWall réunit les outils dont les MSP ont besoin pour offrir une sécurité multicouche pilotée par l’IA, depuis les pare-feux de nouvelle génération et la protection des endpoints jusqu’à l’accès distant sécurisé et le contrôle avancé des règles, gérés dans une seule et même interface intuitive.

Conçu pour éliminer les outils fragmentés et réduire la complexité opérationnelle, SonicWall permet aux MSP de proposer plus facilement que jamais des solutions sécurisées, évolutives et intelligentes.

Sécurité :

• Pare-feux de huitième génération (NSa 2800/3800) : pare-feu de nouvelle génération hautes performances conçu pour les environnements PME les plus exigeants avec une protection contre les menaces évoluées.

• ZTNA (Zero Trust Network Access) : mise en œuvre et facilité d’utilisation supérieures avec le connecteur ZTNA en un clic pour un accès sécurisé, simple et basé sur des règles, avec des performances réseau et une sécurité considérablement améliorées par rapport à l’ancien VPN.

• MPSS (Managed Protection Security Services) : soutenue par l’équipe du NOC SonicSentry, la nouvelle offre groupée MPSS permet à nos partenaires de s’appuyer sur une équipe de professionnels de la sécurité réseau pour s’assurer que les pare-feux sont configurés, déployés et mis à jour correctement afin d’offrir la meilleure protection possible contre les menaces. MPSS est un service indispensable de SonicWall qui deviendra rapidement la norme du secteur en matière de gestion de pare-feu.

Évolutivité :

• NSM 3.0 : plateforme SaaS ou on-premise offrant une visibilité et une efficacité hors pair avec une gestion cloud/sur site harmonisée.

Intelligence :

• SonicPlatform : une plateforme unifiée cloud native pour centraliser la gestion de toutes les appliances SonicWall, des services et des intégrations tierces.

• SAMI (SonicWall AI for Monitoring & Insight) : IA/automatisation intégrées pour rationaliser la gestion, accélérer la résolution et réduire la lassitude face aux alertes.

Ce lancement inclut une assistance renforcée avec SonicSentry, l’équipe mondiale MXDR (Managed Extended Detection and Response) de SonicWall, et MPSS. Avec ces services cogérés conçus spécialement pour eux, les MSP peuvent enrichir leur offre et étendre leurs capacités de service avec une surveillance 24h/24, 7j/7, des bilans de santé, une gestion des correctifs et un déploiement optimisé des pare-feux.

La sécurité n’est plus seulement une question de protection, mais de confiance et de résilience. Grâce au partenariat entre SonicWall et Cysurance, les déploiements SonicWall peuvent bénéficier d’une cybergarantie pouvant aller jusqu’à un million de dollars selon l’échelon, la première offre de ce type du secteur. Les déploiements gérés par MPSS doublent la couverture pour les clients participants.

« SonicWall MPSS permettra aux MSP d’offrir une sécurité de premier ordre à leurs clients sans le fardeau de la gestion constante des pare-feux », a annoncé Greg Starr, responsables des ventes indirectes chez Meriplex. « En se déchargeant des complexités de la gestion des pare-feux, les partenaires SonicWall seront en mesure de fournir des services de sécurité de premier ordre soutenus par une assistance d’experts 24h/24, 7j/7 et une protection supplémentaire avec la cybergarantie. Cela renforce non seulement la confiance des clients, mais ouvre également de nouvelles possibilités de revenus pour nous en tant que partenaire, ce qui nous permet d’évoluer et de nous développer plus efficacement. »

Évolution et réussite des MSP et des PME

Les solutions de nouvelle génération de SonicWall sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des MSP :

• Architecture multilocataires : une gestion efficace de plusieurs clients depuis une plateforme unique.

• Licences d’abonnement flexibles : des options mensuelles/annuelles soutiennent le modèle MSSP.

• Intégration de l’écosystème : des intégrations tierces transparentes pour une efficacité opérationnelle.

• Couverture de bout en bout : de l’endpoint à la périphérie, SonicWall offre une protection et une conformité centralisées.

Avec cette annonce complète, SonicWall poursuit son histoire d’innovation en fournissant des produits et des services qui soutiennent les besoins de nos partenaires de distribution pour évoluer en toute sécurité, de manière rentable et avec confiance.