Sondage mondial : la désinformation et le piratage, principales menaces identifiées en 2024

décembre 2024 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Une enquête mondiale menée par Ipsos pour le Forum sur la sécurité d’Halifax révèle les deux principales inquiétudes actuelles en matière de sécurité. L’étude, qui couvre 30 pays, montre qu’une large majorité de la population (76%) identifie la désinformation comme une menace significative. Dans les mêmes proportions, les répondants expriment leur crainte face aux cyberattaques, qu’elles visent la fraude ou l’espionnage. Cette appréhension du piratage n’est pas nouvelle, elle persiste depuis dix ans et s’est même intensifiée dans près de deux tiers des pays sondés cette année. En 2024, ces deux enjeux, désinformation et piratage, émergent comme les défis sécuritaires les plus préoccupants à l’échelle internationale.

Benoit Grunemwald - Expert en Cybersécurité chez ESET France réagit

<< Deux points saillants ressortent de cette étude. D’une part la crainte de la désinformation. Celle-ci est boostée techniquement et idéologiquement par l’essor de l’intelligence artificielle. Les contenus créés sont de plus en plus vraisemblables et leur quantité (liée à la disponibilité d’outils) augmente. L’IA pourrait être doublement utilisée pour automatiser la création de contenus trompeurs sur les réseaux sociaux, les plateformes vidéo et d’autres médias, ainsi que leur diffusion, appuyant le phénomène de désinformation.

D’autre part, la crainte de cyberattaques, quelles qu’en soient les motivations, est justifiée notamment par la prolifération de Malware as a service (Maas), des logiciels malveillants disponibles à la location, les rendant disponibles plus largement et sans grandes compétences requises.

Pour contrer ces défis, une stratégie à plusieurs niveaux est nécessaire :

La population doit être formée à détecter les fausses informations, particulièrement dans le domaine politique. Mais elle doit aussi pouvoir se tourner vers des entités en cas de problème. Le 17 cyber répondra à cette attente, son lancement est prévu pour le 17 décembre 2025.

Les entreprises et l’écosystème cyber jouent un rôle prépondérant, en protégeant techniquement et au plus haut niveau les individus, au travail comme dans leur vie privée. Il convient ainsi de ne laisser à la charge de chacun qu’une partie infime d’éléments à contrer, s’appuyant sur les ressources et formations mises à disposition.

C’est une orientation prise par l’Europe, proposant des règlements et directives pour les états membres, autant que pour les agents extérieurs. Le RGPD, NIS2, DORA, Cyber Solidarity Act… ces nombreuses réglementations viennent renforcer la résilience des états, des acteurs et des individus. >>

Sources :

https://www.ipsos.com/en-nl/disinformation-hacking-seen-top-threats-world-war-iii-fear-drops

