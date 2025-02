Solutions30 Italia et SEEDS unissent leurs forces pour la sécurité des réseaux

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Solutions30 Italia et SEEDS srl, une startup de Palerme et spin-off académique de l’Université de Palerme, spécialisée dans les solutions de Blockchain, Big Data et Machine Learning, annoncent avec enthousiasme un partenariat stratégique. Cette collaboration vise à développer un projet de pointe destiné à évaluer et améliorer la qualité de la connectivité tout en renforçant la cybersécurité.

Dans un monde où la connectivité est essentielle aux activités quotidiennes et où la sécurité des données est une priorité absolue, cette collaboration associe l’expérience éprouvée de Solutions30 dans la gestion des infrastructures technologiques avec l’expertise de SEEDS et sa plateforme SeedsBit, spécialisée dans l’analyse avancée des données et le développement d’algorithmes intelligents au cœur du système.

Cette synergie permet aux deux entreprises de mutualiser leurs compétences pour offrir aux clients de Solutions30 Italia une solution technologique de pointe, capable de répondre efficacement aux défis du monde numérique.

Le projet prévoit le développement d’un système basé sur des algorithmes de machine learning capables de :

Surveiller facilement la qualité de la connectivité, en identifiant de manière proactive d’éventuelles anomalies ou dégradations du service.

Analyser de vastes volumes de données issues de différentes sources afin de fournir des insights détaillés sur la performance des réseaux.

Mettre en place un suivi complémentaire, visant à implémenter des mesures préventives pour renforcer la cybersécurité, en détectant les menaces et vulnérabilités potentielles avant qu’elles ne puissent être exploitées.

Le projet est actuellement en phase de développement, avec une première version prévue dans les prochains mois. Les premiers tests seront réalisés dans des environnements contrôlés avant une mise en œuvre progressive à plus grande échelle. Solutions30 et SEEDS continueront de travailler ensemble pour affiner le système et maximiser les bénéfices pour les utilisateurs et les entreprises.

Grâce à cette innovation, les fournisseurs d’accès à Internet (ISP) pourront garantir à leurs clients une connectivité de haute qualité et hautement sécurisée, anticipant ainsi les exigences d’un marché toujours plus numérique et interconnecté.