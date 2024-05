Socomec inaugure son laboratoire dédié à l’innovation technologique en matière de stockage d’énergie

mai 2024 par Marc Jacob

Socomec dévoile son nouveau centre de recherche dédié au stockage d’énergie à Nordhouse, à proximité de Strasbourg. Avec cet « Energy Storage System (ESS) Grid Lab », Socomec entend développer une technologie de classe mondiale au service de la sécurité, de la résilience et de la fiabilité du réseau. Grâce à un environnement d’essai hautement modulaire et flexible, ce laboratoire peut reproduire différentes installations et conditions de projets de stockage par l’intermédiaire d’un microgrid (micro-réseau) sur site.

Ce nouveau centre de 500 m² permettra de tester les capacités de projets pour le stockage d’énergie, ce qui ne serait pas réalisable en toute sécurité sur les réseaux existants. Grâce à ses générateurs sur site, Socomec peut désormais simuler des réseaux du monde entier, avec différents types de tensions et de fréquences locales. Un projet aura ainsi toutes les clés pour réussir avant l’installation des systèmes sur des environnements réels. En outre, le laboratoire et les équipements sur site de Socomec sont ouverts aux partenaires souhaitant bénéficier d’une formation et d’une expertise de pointe. La collaboration intersectorielle en matière d’innovation dans le domaine du stockage en est ainsi renforcée.

Le laboratoire permet d’effectuer des tests avec son propre micro-réseau, d’une capacité maximale de 3 MW comprenant une série de plateformes. Les systèmes de stockage d’énergie évolutifs SUNSYS HES XXL et SUNSYS HES L de Socomec à leur disposition, les équipes de développement peuvent mener un large éventail de recherches, que ce soit sur les microgrids, sur l’intégration au réseau mais aussi sur le stockage d’énergie. Le site dispose également d’une plateforme d’infrastructure de recharge de véhicules électriques (« Electric Vehicle Charging Infrastructure », EVCI), avec de véritables véhicules électriques et un dispositif de recharge rapide en courant continu pour reproduire des conditions réelles. Le centre de développement comprend enfin une plateforme de supervision de laboratoire (Lab Supervision Platform), utilisée pour la sécurité physique et cyber, la modélisation, l’analyse de données et le fonctionnement des salles de contrôle.

Par ailleurs, le centre permet d’analyser les performances des batteries - y compris l’impact du temps sur ces dernières - et d’examiner les composants mécaniques et les dispositifs de conversion d’énergie connexes.

Cette initiative intervient dans un contexte où les systèmes de stockage de l’énergie jouent un rôle crucial pour assurer la stabilité et la fiabilité du réseau, à mesure que l’approvisionnement en sources d’énergie renouvelables augmente. Et pour cause, selon REPowerEU, 72 % de la production d’électricité proviendra des énergies renouvelables d’ici à 2030.

Ce centre de développement compte 15 employés sur place et sera prochainement complété par un showroom ouvert aux clients de Socomec.