SNS SECURITY devient le premier partenaire MSSP de Mimecast en France

octobre 2024 par Marc Jacob

L’email reste le principal vecteur d’attaque pour les cybercriminels : il constitue une porte d’entrée pour le ransomware dans 64 % des cas en France1. De plus, 98% des attaques par phishing proviennent d’emails1. Dans ce contexte sensible, il devient impératif de proposer une protection renforcée et proactive pour sécuriser les échanges électroniques.

Une réponse proactive aux menaces croissantes

Le partenariat entre SNS SECURITY et Mimecast se concrétise par l’intégration de la technologie avancée de Mimecast au sein de l’offre [S]DFENCE, permettant une surveillance étendue, reposant sur son équipe de 35 analystes SOC certifiés. Les entreprises bénéficient ainsi d’une gestion complète de leur sécurité email, leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier tout en ayant l’assurance d’une protection de pointe.

Mimecast se distingue par sa capacité à offrir une protection avancée contre les menaces telles que le phishing, le spear phishing, les malwares ou encore les fuites de données. Elle doit sa polyvalence à son approche multicouches unique :

• Vérification de l’identité de l’expéditeur pour contrer l’usurpation d’identité et la compromission de domaine ;

• Analyse des pièces jointes et images (malwares, macros, QR codes) ;

• Filtrage des liens URL pour détecter les tentatives de phishing et les spams ;

• Inspection du contenu des messages pour identifier les tentatives d’ingénierie sociale ou les fuites de données.

1 100 clients dans l’Union européenne, desservis par des centres de données localisés au sein même de l’UE, font confiance à Mimecast pour sécuriser leurs communications.

Grâce à l’intégration de Mimecast, SNS SECURITY peut proposer une protection étendue à la hauteur des attentes des entreprises jusqu’à 15 000 postes. L’offre [S]DFENCE va beaucoup loin encore grâce à des services tels que :

• Quarantaine personnalisée permettant une meilleure isolation des menaces ;

• Rétention des emails pendant 3 mois, garantissant une continuité de service et une récupération des données en cas d’incident ;

• Prévention des fuites de données (DLP) grâce à la détection de motifs sensibles ou de mots-clés basés sur des regex personnalisées.

En cas de menace, l’équipe SOC prend le relai. Le programme est même disponible en option follow the sun.