SNS SECURITY annonce la nomination d’Adrien Vandeweeghe au poste de Directeur général adjoint

juillet 2024 par Marc Jacob

SNS SECURITY annonce la nomination d’Adrien Vandeweeghe au poste de Directeur général adjoint aux côtés de Franck Burtin et de Frédéric Faurie. En confiant le pilotage de ses opérations à ce grand spécialiste de la cybersécurité, par ailleurs ingénieur de formation, SNS SECURITY affiche une fois de plus ouvertement, sa volonté de compter prochainement parmi les leaders français du service managé en cybersécurité.

Fort de ses 20 années d’expérience à des postes à responsabilités, Adrien Vandeweeghe bénéficie en effet d’une expertise sans commune mesure de la sécurité informatique.

Doté naturellement des qualités émotionnelles et techniques essentielles à la fonction managériale et d’un sens aigu des affaires, il débute sa carrière dans la production IT d’un grand groupe bancaire, avant de co-fonder le groupe NOVIDY’S quelques années plus tard. Cet intégrateur alors spécialisé dans la sécurité des réseaux et des systèmes obtient rapidement grâce à lui, la reconnaissance qu’il mérite et sera revendu ensuite à CS GROUP. Au sein de ce groupe acquéreur, Adrien saisit l’occasion en tant que Vice-président développement, d’approcher des domaines aussi pointus que la défense, le spatial ou encore le nucléaire, ajoutant ainsi une corde de plus à son arc. Il vient de quitter la direction France et Benelux de l’éditeur TRELLIX, sa dernière mission en date.

Fort de son savoir-faire en matière de développement de pépites des technologies de l’information, Adrien Vandeweeghe s’associe aujourd’hui aux deux principaux associés de cette société spécialisée dans le service managé à haute valeur ajoutée en cybersécurité. « Le sens aigu du service et de la satisfaction client, associé à une expertise de haut vol, sa croissance exponentielle et l’arrivée au capital d’Olivier Breittmayer pour servir ses ambitions, son côté ultra visionnaire sur le service de type MSSP sont autant de raisons qui m’ont convaincu de l’énorme potentiel de cette étoile montante. » souligne Adrien Vandeweeghe pour exprimer sa grande motivation à rejoindre les rangs de SNS SECURITY.

À compter d’aujourd’hui, Adrien Vandeweeghe a pour mission de contribuer au rayonnement de SNS SECURITY sur l’ensemble du territoire national et de renforcer sa position auprès de ses clients et de ses partenaires. Cette nomination constitue en effet une opportunité́ de plus pour cette perle du service managé, de poursuivre son ascension fulgurante sur le marché français de la cybersécurité.