Snowpack sacrée lauréate du Prix de l’innovation des Assises de la cybersécurité 2024

juillet 2024 par Marc Jacob

Le Prix de l’Innovation des Assises est reconnu comme l’un des plus prestigieux dans le domaine de la cybersécurité. Pionnier, il offre aux startups l’opportunité de présenter leurs innovations technologiques face à un jury composé de professionnels et une large assemblée d’investisseurs et de responsables de la cybersécurité.

Snowpack a été retenue parmi les finalistes 2024 (Defants, Escape, MokN, Qevlar AI) sélectionnés par le jury d’experts.

Rendre les données et les systèmes d’information invisibles aux hackers

’Si les hackers ne vous voient pas, ils ne peuvent pas vous attaquer !’*. Telle est l’idée derrière Snowpack, fondée en 2021 par Frédéric Laurent, Sébastien Groyer et Baptiste Polvé, qui rend invisible sur Internet tous les assets numériques sensibles d’organisations de toutes tailles : utilisateurs, données, services et composants du système d’information deviennent invisibles aux cyberattaquants..

La technologie de Snowpack permet de se prémunir de nombreuses attaques réseaux, telles que la surveillance et l’interception des communications, le scan externe du système d’information, et l’exploitation des vulnérabilités des composants ou services exposés sur Internet. Elle réduit considérablement la surface d’attaque externe des systèmes d’information, en la rendant invisible sauf pour les seuls utilisateurs ayant droit d’y accéder, et agit en pratique comme une couche d’indépendance entre l’infrastructure et les données.

Une protection invisible pour tous

Snowpack offre une triple protection : des individus, des services et des composants des systèmes d’information. Elle permet ainsi de répondre à de très nombreux cas d’usages induits par le contexte réglementaire par exemple, mais aussi par celui de la sécurisation de la supply chain, ou par l’exposition de plus en plus importante de la surface d’attaque de toutes les organisations quelles qu’elles soient.

La solution est tarifée en fonction du nombre d’utilisateurs, mais une offre gratuite est disponible pour permettre aux particuliers de tester cette technologie innovante.

« Snowpack, ses collaboratrices et collaborateurs sont très fiers et honorés de l’obtention du Prix du Jury des Assises de la Cybersécurité 2024. Au-delà de la notoriété que procure une telle reconnaissance, elle confirme que nos solutions d’Invisibilité sur Internet, fournissent des nouvelles réponses innovantes, pragmatiques et accessibles dans la protection des systèmes d’information étendus de tous les acteurs économiques, petits, grands et critiques. Nous remercions chaleureusement tous les membres du jury, professionnels reconnus de notre secteur d’activité, qui nous confortent dans la dynamique que nous avons initiée ces dernières années. Nous remercions également les Assises pour l’organisation de cette compétition. », précise Frédéric Laurent, Co-fondateur et Président de Snowpack.

La remise officielle du Prix aura lieu le jeudi 10 octobre 2024 à Monaco, lors des Assises de la Cybersécurité.

« Nous sommes fiers de mettre en lumière Snowpack et de contribuer à son succès futur. Nous sommes très impliqués dans la promotion de l’innovation auprès des organisations des secteurs publics et privés. Notre Prix de l’innovation est aussi l’occasion inédite pour les dirigeants de startups de pitcher devant un parterre de 50/60 investisseurs. Nous sommes convaincus que Snowpack apportera une contribution significative à l’avenir de la cybersécurité. », déclare Maria Iacono, Directrice des Assises de la cybersécurité.

Le jury de cette 18e édition était composé de :

• Thierry Auger, Deputy CIO and CSO, LAGARDERE

• Didier Gras, IT Risk & Cybersecurity Officer, BNP PARIBAS et Administrateur du CESIN

• Gérôme Billois, Partner, WAVESTONE

• Sabine d’Argoeuves, Head of Security Solutions, Identity and Continuity, Kering

• Olivier Guerin, Chargé de mission, ANSSI

• Maximilien Oursel, Associé, PLEIADE VENTURE

• Jean-Yves Poichotte, Group Head of Cyber Security, SANOFI

• Thomas Fillaud, Chief Security Officer, MIRAKL

• Jérôme Saiz, Expert en protection des entreprises, OPFOR Intelligence

• Loïs Samain, Co-fondateur et Podcaster, Le Comptoir Secu & RSSI EDF Hydro

Snowpack est une start-up française en cybersécurité crée en 2021, spin-off du CEA, Lauréate I-lab 2022, soutenue par la stratégie d’accélération cyber, qui propose une technologie, très innovante et brevetée, qui s’appuie sur un principe simple : ’Si les hackers ne vous voient pas, ils ne peuvent pas vous attaquer !’.