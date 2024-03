Snowflake s’associe à NVIDIA pour fournir une plateforme d’intelligence artificielle

mars 2024 par Marc Jacob

Snowflake annonce lors de la conférence NVIDIA GTC une collaboration élargie avec NVIDIA qui permet aux entreprises clientes de disposer d’une plateforme d’intelligence artificielle, en réunissant la plateforme accélérée NVIDIA complète avec la data foundation et l’IA sécurisée du Data Cloud de Snowflake. Ensemble, Snowflake et NVIDIA fournissent une combinaison sécurisée de capacités d’infrastructure et de calcul conçues pour débloquer et accélérer la productivité de l’intelligence artificielle et alimenter les transformations business dans tous les secteurs.

En développant l’intégration de Snowflake et de NVIDIA NeMo, les clients de Snowflake pourront bientôt utiliser NVIDIA NeMo Retriever directement sur leurs données propriétaires dans le Data Cloud, tout en maintenant la sécurité, la confidentialité et la gouvernance des données de manière transparente grâce aux capacités intégrées de Snowflake.

NeMo Retriever améliore les performances et l’évolutivité des applications de chatbot et peut accélérer le temps de création de valeur pour les plus de 400 entreprises qui construisent déjà des applications d’intelligence artificielle avec Snowflake Cortex, le grand modèle de langage entièrement géré de Snowflake et son service de recherche vectorielle. La collaboration élargie comprendra également la disponibilité du logiciel NVIDIA TensorRT pour fournir une faible latence et un débit élevé pour les applications d’inférence de deep learning afin d’améliorer les capacités de recherche basées sur le LLM.

Le calcul accéléré de NVIDIA équipe plusieurs produits d’IA de Snowflake, notamment Snowpark Container Services, ainsi que Snowflake Cortex LLM Functions (public preview),