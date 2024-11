Snowflake lance Hybrid Tables

novembre 2024 par Marc Jacob

Le Data Cloud IA Snowflake annonce, lors de sa conférence BUILD 2024, une solution permettant d’unifier les données transactionnelles et analytiques au sein d’une plateforme unique grâce au workload Unistore. Cette solution repose sur les tables hybrides, désormais disponibles en version générale. Ces tables permettent des opérations rapides et hautement concurrentes, adaptées aux charges transactionnelles. Avec Unistore, les organisations peuvent simplifier leurs architectures de données tout en maintenant une sécurité et une gouvernance cohérentes sur l’ensemble de leurs données.

Les architectures traditionnelles obligent souvent les organisations à gérer des bases transactionnelles et analytiques séparées, entraînant une complexité accrue, des silos de données et des lacunes dans la gouvernance. Les transferts de données entre systèmes peuvent être lents et opérationnellement lourds. Unistore comble ces lacunes en réunissant des données transactionnelles et analytiques prêtes à être interrogées sur une seule plateforme. Cette solution bénéficie de la sécurité, de la gouvernance et de la capacité de mise à l’échelle quasi infinie offertes par le Data Cloud IA.

Les tables hybrides d’Unistore détectent automatiquement si une requête est transactionnelle ou analytique, optimisant ainsi les performances. Elles permettent des opérations ponctuelles en millisecondes tout en prenant en charge des requêtes analytiques complexes, le tout dans un environnement unique.

Ces capacités permettent aux organisations de répondre à divers cas d’usage tels que :

• La gestion d’état : pour assurer en temps réel la gestion de l’état des applications et des workflows, sans nécessiter plusieurs bases de données.

• Le service de données : pour fournir des données à faible latence pour les applications tout en conservant une gouvernance et une sécurité unifiées.

• La création d’applications transactionnelles légères : pour développer des applications transactionnelles simples en s’appuyant sur les capacités transactionnelles étendues de Snowflake, réduisant ainsi la complexité de développement et d’architecture.

Des centaines d’organisations à travers le monde utilisent déjà Unistore pour unifier leurs charges transactionnelles et analytiques tout en simplifiant leurs architectures.