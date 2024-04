Snowflake lance Arctic

avril 2024 par Marc Jacob

Le Data Cloud Snowflake annonce le lancement de Snowflake Arctic, un grand modèle de langage de pointe conçu pour être le LLM le plus ouvert et le plus performant de niveau entreprise du marché. Grâce à son architecture unique de mélange d’experts (MoE), le LLM Snowflake Arctic fournit une intelligence de premier ordre avec une efficacité inégalée à l’échelle.

Il est optimisé pour les charges de travail complexes des entreprises, dépassant plusieurs références industrielles en matière de génération de code SQL, de suivi des instructions, etc. En outre, Snowflake publie les poids d’Arctic sous une licence Apache 2.0 ainsi que les détails de la recherche qui a conduit à son entraînement, établissant ainsi une nouvelle norme d’ouverture pour la technologie d’IA d’entreprise. Le LLM Snowflake Arctic fait partie de la famille de modèles Snowflake Arctic, construite par la société, comprenant également les meilleurs modèles pratiques d’insertion de texte pour les cas d’utilisation de recherche.

Selon un récent rapport de Forrester, environ 46 % des décideurs en matière d’IA dans les entreprises mondiales ont indiqué qu’ils exploitaient les LLM open source existants pour adopter l’IA générative dans le cadre de la stratégie d’Intelligence Artificielle de leur organisation.* Avec plus de 9 400 entreprises et organisations dans le monde entier qui s’appuient sur Snowflake** en tant que base de données, la société permet à tous les utilisateurs d’exploiter leurs données avec des LLM open source de premier plan, tout en leur offrant la flexibilité et le choix des modèles avec lesquels ils travaillent.

Aujourd’hui, avec le lancement d’Arctic, Snowflake propose un modèle ouvert avec une licence Apache 2.0 qui permet une utilisation personnelle, de recherche et commerciale sans restriction. Pour aller plus loin, Snowflake fournit également des modèles de code, ainsi que des options flexibles d’inférence et de formation afin que les utilisateurs puissent rapidement commencer à déployer et à personnaliser Arctic à l’aide de leurs frameworks préférés. Il s’agit notamment de NVIDIA NIM avec NVIDIA TensorRT-LLM, vLLM et Hugging Face. Pour une utilisation immédiate, Arctic est disponible pour l’inférence sans serveur dans Snowflake Cortex, le service entièrement géré de Snowflake qui offre des solutions de Machine Learning et d’IA dans le Data Cloud. Arctic sera également disponible sur Amazon Web Services (AWS), aux côtés d’autres modèles et catalogues, qui incluront Hugging Face, Lamini, Microsoft Azure, le catalogue d’API de NVIDIA, Perplexity, Together AI, et plus encore.

Dans le cadre de la construction d’Arctic, l’équipe de recherche en IA de Snowflake a mis moins de trois mois pour son élaboration et dépensé environ un huitième du coût de formation de modèles similaires. Entraîné à utiliser les instances P5 d’Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Snowflake établit une nouvelle référence en ce qui concerne la rapidité avec laquelle les modèles ouverts peuvent être formés et permet aux utilisateurs de créer des modèles personnalisés rentables à grande échelle. Dans le cadre de cet effort stratégique, la conception différenciée du MoE d’Arctic améliore à la fois les systèmes de formation et les performances du modèle, avec une composition de données conçue et axée sur les besoins de l’entreprise.

Snowflake continue d’accélérer l’innovation en matière d’IA pour tous les utilisateurs

Snowflake continue de fournir aux entreprises la base de données et les modules d’Intelligence Artificielle dont elles ont besoin pour créer de puissantes applications d’IA et de Machine Learning à partir de leurs données d’entreprise. Lorsque Arctic sera accessible dans Snowflake Cortex, il accélérera la capacité des clients à créer des applications d’IA à l’échelle, en accord avec le périmètre de sécurité et de gouvernance du Data Cloud.

En plus du LLM Arctic, la famille de modèles Snowflake Arctic comprend également Arctic Embed, une famille de modèles d’incorporation de texte disponible à la communauté open source sous une licence Apache 2.0. La famille de cinq modèles sera bientôt disponible dans le cadre de la fonction d’incorporation de Snowflake Cortex (en private preview). Elle est actuellement disponible sur Hugging Face (start-up franco-américaine) pour une utilisation immédiate.

Pour rappel, Snowflake donne également la priorité à l’accès des clients aux LLM les plus récents et les plus puissants dans le Data Cloud, y compris les ajouts récents des modèles de Reka et de Mistral AI. En outre, Snowflake a récemment annoncé un partenariat élargi avec NVIDIA pour poursuivre son innovation en matière d’Intelligence Artificielle, en associant la plateforme accélérée NVIDIA à Data Cloud de Snowflake pour fournir une combinaison sécurisée et formidable de capacités d’infrastructure et de calcul pour débloquer la productivité de l’IA. Snowflake Ventures a également investi récemment dans Landing AI, Mistral AI, Reka et d’autres sociétés afin de renforcer l’engagement de Snowflake à aider les clients à créer de la valeur à partir de leurs données d’entreprise grâce aux LLM et à l’IA.