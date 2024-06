Snowflake et NVIDIA développent des applications d’IA personnalisées

juin 2024 par Marc Jacob

Avec cette nouvelle collaboration, Snowflake a adopté le logiciel NVIDIA AI Enterprise pour intégrer les microservices de NeMo Retriever dans Snowflake Cortex AI, le grand modèle de langage (LLM) et service de recherche vectorielle entièrement géré par Snowflake. Cela permettra aux organisations de connecter de manière transparente des modèles personnalisés à diverses données business et de fournir des réponses précises. De plus, Snowflake Arctic, le LLM de niveau entreprise le plus ouvert, est désormais entièrement pris en charge par le logiciel NVIDIA TensorRT-LLM, fournissant aux utilisateurs des performances optimisées. Arctic est également disponible en tant que microservice d’inférence NVIDIA NIM, ce qui permet à davantage de développeurs d’accéder à l’intelligence efficace d’Arctic.

Alors que les entreprises cherchent à exploiter davantage la puissance de l’intelligence artificielle au sein de leurs équipes, il est de plus en plus nécessaire d’appliquer les données pour favoriser la personnalisation. Grâce à la collaboration entre Snowflake et NVIDIA, les entreprises peuvent rapidement créer des solutions d’IA sur mesure et spécifiques à un cas d’utilisation, permettant aux entreprises de tous les secteurs d’utiliser le plein potentiel de l’intelligence artificielle d’entreprise.

Snowflake et NVIDIA collaborent pour intégrer les technologies clés de la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise, telles que NeMo Retriever, dans Cortex AI, afin que les utilisateurs professionnels puissent créer et exploiter efficacement des applications personnalisées basées sur l’intelligence artificielle qui maximisent leurs investissements dans l’IA.

Les capacités logicielles de NVIDIA AI Enterprise qui seront proposées dans Cortex AI sont les suivantes :

NVIDIA NeMo Retriever : Permet de récupérer des informations avec une grande précision et de puissantes performances pour les entreprises qui créent des applications d’IA basées sur la génération augmentée par récupération dans Cortex AI.

Serveur d’inférence NVIDIA Triton : Permet de déployer, d’exécuter et de mettre à l’échelle l’inférence de l’intelligence artificielle pour n’importe quelle application sur n’importe quelle plateforme.

En outre, les microservices d’inférence NVIDIA NIM, un ensemble de conteneurs d’IA préconstruits et faisant partie de NVIDIA AI Enterprise, peuvent être déployés directement dans Snowflake sous la forme d’une application native alimentée par Snowpark Container Services. Cette application permet aux entreprises de déployer facilement une série de modèles de base directement dans Snowflake.

Quantiphi, une société d’ingénierie numérique axée sur l’intelligence artificielle et partenaire de niveau "Elite" avec Snowflake et NVIDIA, est l’un des nombreux fournisseurs d’IA qui construisent des Snowflake Native Apps à l’aide de Snowpark Container Services. Ces applications s’exécutent au sein du compte Snowflake d’un client afin de garantir la protection des données tout en accélérant la rentabilité. Les Native Apps de Quantiphi sont baioniq, une plateforme d’IA générative pour stimuler la productivité des travailleurs du savoir et Dociphi - une plateforme de traitement intelligent des documents pilotée par l’intelligence artificielle pour les secteurs de la banque, des services financiers et de l’assurance ciblent des business personas spécifiques pour accélérer leurs cas d’utilisation industriels et leurs opérations quotidiennes. Dociphi et baioniq ont été développés avec le framework NVIDIA NeMo et seront disponibles sur Snowflake Marketplace pour que les utilisateurs puissent les déployer sans quitter leur environnement Snowflake.

Support étendu pour Snowflake Arctic

Le LLM de pointe Snowflake Arctic, lancé en avril 2024 et entraîné sur les GPU NVIDIA H100 Tensor Core, est disponible en tant que NIM NVIDIA pour que les utilisateurs puissent commencer à utiliser Arctic en quelques secondes. Le NIM Arctic hébergé par NVIDIA est en ligne sur le catalogue d’API de NVIDIA pour l’accès des développeurs en utilisant des crédits gratuits, et sera proposé en tant que NIM téléchargeable, donnant aux utilisateurs plus de choix pour déployer le LLM d’entreprise le plus ouvert sur leur infrastructure préférée.

Plus tôt cette année, Snowflake et NVIDIA ont annoncé l’extension de leur collaboration initiale pour fournir une seule infrastructure d’IA unifiée et une plateforme de calcul dans le Data Cloud IA.