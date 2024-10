Snowflake dévoile 5 tendances clés qui redéfinissent le marketing à l’ère de l’IA et des données

octobre 2024 par Snowflake

Snowflake annonce la publication de la troisième édition annuelle de son rapport Modern Marketing Data Stack du marketing moderne intitulé « Comment les leaders du marketing prospèrent dans un monde redéfini par l’IA, la protection de la vie privée et la centralisation des données* ». Le rapport souligne que l’IA générative, avec sa capacité à analyser des volumes massifs de données et à automatiser des tâches complexes, transforme radicalement la manière dont les marketeurs comprennent leur audience, produisent du contenu et évaluent l’impact de leurs campagnes.

La nouvelle édition du rapport Data Stack du marketing moderne de Snowflake identifie les technologies, les outils et les plateformes utilisés par les clients de Snowflake. Les spécialistes du marketing ont aujourd’hui accès à plus d’informations que jamais pour concevoir des campagnes toujours plus innovantes et personnalisées. Parallèlement, les consommateurs, de plus en plus conscients de l’importance de leurs données personnelles et de leur utilisation, exigent davantage de transparence et de contrôle. La gravité des données met en lumière la nécessité d’unifier et de centraliser les informations, de briser les silos qui limitent la vision globale du client. Cela permet d’exploiter pleinement le potentiel de l’IA, tout en respectant les réglementations sur la protection des données personnelles.

Dans ce contexte, Snowflake a identifié cinq tendances clés dans son rapport The Modern Marketing Data Stack, détaillées ci-dessous :

Le marketeur axé sur les données : Grâce à l’intelligence artificielle, un marketeur doté de données peut répondre rapidement aux questions et concrétiser ses idées, en se focalisant sur la gestion des outils d’IA plutôt que sur les aspects techniques. Il définit clairement les résultats attendus pour orienter l’optimisation de l’IA, devenant ainsi un véritable chef de campagne, avec une approche créative et globale du marketing. Cela permet également aux équipes de données d’adopter un rôle plus stratégique, en intervenant plus tôt pour identifier les défis, les opportunités et les données nécessaires.

L’application sophistiquée, connectée aux données : Une application sophistiquée et connectée aux données les centralise pour améliorer les connaissances sans les déplacer, s’intègre directement à l’environnement de données d’une marque et exploite l’IA pour plus d’efficacité. Cette approche simplifie les flux de travail de bout en bout, prend en charge les stacks composables pour des solutions sur mesure et oblige les spécialistes du marketing à se concentrer sur les expériences client.

Réinventer la stratégie de mesure : En 2024, la mesure du marketing numérique fait face à des défis liés à l’augmentation de la confidentialité et à la diminution des trackers tiers. Pour y répondre, deux stratégies émergent : les ’clean rooms’, qui permettent de mesurer le comportement des utilisateurs tout en respectant leur vie privée, en combinant des données de première partie issues de différentes sources ; et la modélisation du mix média (Marketing Mix Modeling), qui utilise des méthodes statistiques pour analyser les performances des actions marketing sur plusieurs canaux.

Les données ’first-party’ gagnent en importance : Elles deviennent essentielles à mesure que les spécialistes du marketing s’éloignent des cookies tiers. Contrairement à ces derniers, les données ’first-party’ offrent des informations comportementales plus précises issues des propriétés numériques d’une entreprise, permettant de développer des stratégies marketing plus ciblées et efficaces. Elles aident à comprendre directement les interactions, l’engagement et les préférences des clients, favorisant ainsi des campagnes plus personnalisées et de meilleure qualité, tout en respectant la confidentialité et le consentement des utilisateurs.

L’essor du ’commerce média’ : Ce modèle s’est popularisé avec le développement des retail médias, qui exploitent des données ’first-party’ précieuses pour cibler les publicités dans un écosystème en boucle fermée, tout en respectant la vie privée. Portée par la croissance du commerce en ligne et la nécessité de remplacer les cookies tiers, cette approche permet à différents secteurs d’utiliser les données de leurs clients pour une publicité ciblée. Les marges élevées des publicités numériques et la possibilité de contourner les enjeux de confidentialité via les ’clean rooms’ renforcent cette tendance, faisant du commerce média une opportunité en pleine expansion.

Le secteur du marketing continuera d’évoluer au fur et à mesure que l’intelligence artificielle mûrira et que de nouvelles technologies apparaîtront. La capacité à s’adapter, à expérimenter et à comprendre les forces motrices du changement sera cruciale pour la réussite des spécialistes du marketing.

Méthodologie

Dans le cadre de la 3e édition de son rapport Data Stack du marketing moderne intitulé Modern Marketing Data Stack 2025 : How Leading Marketers Are Thriving in a World Redefined by AI, Privacy and Data Gravity* Snowflake a analysé les schémas d’utilisation d’un pool d’environ 9 800 clients en avril 2024 et a identifié 10 catégories de technologies que les organisations prennent en compte lorsqu’elles construisent leurs stacks de données marketing pour capitaliser sur l’intelligence artificielle. Le rapport montre comment les spécialistes du marketing et les annonceurs peuvent tirer parti du AI Data Cloud de Snowflake et des solutions partenaires qui l’accompagnent et met en évidence trois facteurs fondamentaux dans l’ensemble du secteur qui créent une nouvelle normalité où l’IA, la gravité des données et la vie privée se mêlent.