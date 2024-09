Snowflake annonce de nouvelles améliorations de performance automatique sur sa plateforme

septembre 2024 par Marc Jacob

Snowflake optimise intelligemment les charges de travail, permettant à ses clients des améliorations automatiques et continues. Cela se traduit par des gains de performance notables sans nécessiter de réglages, de migrations ou de mises à jour complexes. Parmi les améliorations récentes apportée à la plateforme Snowflake, on note une accélération significative des processus d’ingestion de données et une optimisation des performances de traitement des requêtes, notamment :

Performance d’ingestion des fichiers : La performance d’ingestion des fichiers JSON et Parquet avec des données insensibles à la casse a été améliorée de 25 %.

Optimisation de l’infrastructure de base : Snowflake a déployé l’optimisation adaptative du réseau, améliorant le débit entre les nœuds d’un entrepôt via une communication intra-nœud plus rapide et une meilleure compression du réseau. Cette amélioration a permis une hausse de 40 % de l’efficacité des requêtes. De plus, Snowflake a migré les charges de travail Microsoft Azure vers des processeurs ARM plus rapides sans intervention requise de la part des clients. Certains ont constaté jusqu’à 10 % d’amélioration du rapport performance/prix.

Optimisations intelligentes : Des estimations de sélectivité plus granulaires ont été introduites pour améliorer les décisions d’ordres de jointures, ce qui a optimisé les performances des requêtes courantes et réduit le temps d’exécution des requêtes de 10 % en moyenne.

Améliorations des performances et de l’efficacité des fonctionnalités clés

En plus de ces améliorations automatiques, Snowflake a continué d’investir dans des fonctionnalités visant à optimiser les charges de travail de ses clients, telles que le clustering automatique, les vues matérialisées et le service d’optimisation de la recherche.

Clustering automatique : Cette fonctionnalité optimise automatiquement les tables en fonction des colonnes fréquemment utilisées dans les requêtes. Depuis début 2024, Snowflake a réduit les coûts de maintenance du clustering automatique de 10 % en moyenne, avec des réductions allant jusqu’à 50 % pour certaines tables.

Optimisation de la recherche et vues matérialisées : Ces fonctionnalités accélèrent les requêtes point de recherche et les requêtes sélectives sur de grands volumes de données semi-structurées. L’optimisation de la recherche, couplée à la nouvelle fonction SEARCH de Snowflake, permet d’analyser des milliards de lignes en temps quasi réel, un atout clé pour les domaines de la cybersécurité et de l’observabilité.

Grâce à ses investissements, Snowflake a réduit les coûts pour ses clients. Depuis le 1er août, le coût de maintenance du service d’optimisation de la recherche et des vues matérialisées a baissé de 80 % sur l’ensemble des déploiements.