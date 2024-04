Smarttech247 et SentinelOne® s’associent pour proposer des solutions de détection et de réponse managées de nouvelle génération pour les PME

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Smarttech247 et SentinelOne annoncent un partenariat stratégique pour proposer aux PME une solution de gestion de la détection et des réponses en service managée (MDR).

Dans le cadre de cette collaboration, Smarttech247 intégrera sa plateforme VisionX à la plateforme Singularity™ de SentinelOne, les PME en Europe et aux Etats-Unis bénéficieront ainsi des capacités de détection, d’analyse et de réponse aux menaces les plus avancées du marché.

« En combinant l’expertise de Smarttech247 en matière de services de sécurité managés et la technologie innovante alimentée par l’IA de SentinelOne, nous proposons aux entreprises une nouvelle approche de la lutte contre les cybermenaces », a déclaré Raluca Saceanu, CEO de Smarttech247. « Notre solution conjointe donne aux équipes de sécurité les outils et l’intelligence nécessaires pour identifier et atténuer les menaces de manière proactive à la vitesse de la machine, leur permettant ainsi de renforcer leur stratégie globale de sécurité. »

Purple AI de SentinelOne, l’analyste de sécurité IA le plus avancé du secteur conçu pour libérer le plein potentiel des équipes de sécurité en simplifiant radicalement et en accélérant la chasse, les investigations et la réponse aux menaces, jouera un rôle central dans l’optimisation de l’offre MDR de Smarttech 247.

Ensemble, Smarttech247 et SentinelOne permettront aux entreprises de garder un temps d’avance sur les cyber adversaires en proposant des solutions complètes de détection et de réponse managées par l’IA pour protéger l’ensemble de leurs activités.

« Les acteurs de la menace ne font pas de discrimination et ne soucient guère de la taille des entreprises », a déclaré Brian Lanigan, Senior Vice President Global Partner Ecosystem de SentinelOne. « Toutes les entreprises, même les PME, ont besoin de solutions innovantes et intelligentes qui leur permettent de détecter, de répondre et de prévenir les attaques avant qu’elles ne se produisent. Nous pouvons les y aider. »