SII IDF obtient la qualification PASSI

décembre 2024 par Marc Jacob

Face à l’augmentation continue des cyberattaques, la qualification PASSI représente un gage de confiance : la branche Cybersécurité de SII garantit ainsi à ses clients que les audits effectués respectent un certain niveau de qualité et d’exigence en matière de sécurité des systèmes d’information.

Une nouvelle brique stratégique pour SII IDF

L’obtention de la qualification PASSI reflète l’ambition de SII de devenir une référence en cybersécurité, d’élargir ses marchés en France et à l’international et de renforcer la confiance de ses clients grâce à des audits rigoureux et conformes.

Cette qualification témoigne également de la compétence de ses équipes, formées aux méthodologies les plus strictes et de sa capacité organisationnelle à répondre aux exigences de protection des données sensibles, tout en respectant les normes techniques définies par l’ANSSI.

À travers cette qualification, SII affirme :

Sa capacité à réaliser des audits de sécurité fiables et transparents ;

Son engagement fort en faveur de la protection des données sensibles de ses clients ;

Une maîtrise complète des audits complexes : tests d’intrusion (pentests), les audits de code source, les audits d’architecture et à venir les audits de configuration, les audits organisationnels et physiques.