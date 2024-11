Signicat signe un accord avec AsiaVerify

novembre 2024 par Marc Jacob

Ce partenariat est un ajout important au réseau croissant de fournisseurs de données de confiance de Signicat, AsiaVerify étant le premier à être spécifique à la région APAC. L’accès en temps réel d’AsiaVerify à des données faisant autorité provenant de sources officielles sur les marchés clés de l’APAC, tels que la Chine et Singapour, permet aux entreprises clientes de Signicat de vérifier efficacement les informations fournies par les individus et les entreprises au-delà des frontières. Ce partenariat répond à un besoin important pour les entreprises qui souhaitent entrer ou opérer dans la région APAC, où les exigences réglementaires et les enregistrements locaux peuvent présenter des complexités qu’il est difficile de traiter indépendamment.

Les solutions d’AsiaVerify offrent un accès en temps réel à des informations essentielles provenant de sources fiables, permettant aux entreprises de toute l’Asie de Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB) et l’identification de l’UBO, ou bénéficiaire effectif d’une entreprise. Son intégration dans le réseau de sources de données de Signicat fournira aux organisations un ensemble d’outils puissants pour gérer de manière transparente la conformité locale et transfrontalière.

Alors que de plus en plus d’entreprises cherchent à étendre leurs opérations de l’APAC à l’Europe et vice versa, les capacités de Signicat soutiendront leurs besoins en matière de vérification d’identité et de prévention de la fraude, offrant une solution fiable et conforme pour la gestion des identités dans un contexte réglementaire diversifié.