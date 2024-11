Signaturit Group lance sa solution de signature électronique qualifiée avec certificat qualifié

novembre 2024 par Marc Jacob

Disponible via sa marque Universign, ce service est conçu pour aider les entreprises à minimiser les risques de fraude à l’identité, tout en restant en totale conformité avec les réglementations comme eiDAS ou encore les standards ETSI (« European Telecommunications Standards Institute »).

La signature électronique qualifiée fournit le plus haut niveau de sécurité et permet aux entreprises de réaliser des transactions sécurisées à distance, sans nécessiter la présence physique des utilisateurs. Elle s’adresse aussi bien à des organisations ayant des faibles volumes de transactions qu’à des secteurs avec des besoins plus conséquents, tels que le secteur notarial ou les cabinets d’expertise comptable, où la signature qualifiée est cruciale.

Un processus de vérification d’identité entièrement automatisé, sécurisé et conforme

Essentielle pour établir une transaction sécurisée et conforme, la signature qualifiée de Signaturit Group inclut la capture du document d’identité, la vérification de son authenticité grâce à la technologie OCR (Optical Character Recognition), ainsi que la capture d’un selfie pour une comparaison biométrique avec la photo du document. Ce processus comprend également la détection de preuve de vie, garantissant ainsi la présence effective du signataire.

Certifiée par l’alliance FIDO, la solution respecte également les standards d’authentification internationaux garantissant ainsi une sécurité renforcée.

Cette validation de pièce d’identité et l’identification de la personne à distance permettent de relier l’identité du signataire au document signé, et d’émettre un certificat de type Qualified Certificate Policy (QCP-n-QSCD), réutilisable pendant 5 ans pour toute opération de signature qualifiée avec Universign. Le contrôle de l’identité est une information enregistrée et tracée dans le fichier de preuve pouvant servir de piste d’audit en cas de litige.