Signaturit Group acquiert Validated ID

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Fondée en 2012, Validated ID est un leader des solutions d’identité numérique et de signature biométrique, fournissant des technologies sécurisées et simples d’utilisation qui permettent d’assurer la confiance, la conformité et l’efficacité des transactions. Spécialisé dans les e-Wallets et les signatures qualifiées, son produit phare, VIDwallet, est le premier portefeuille d’identité mobile conforme à la norme EBSI (European Blockchain), permettant une gestion sécurisée des justificatifs d’identité. VIDcredentials offre une plateforme robuste pour la gestion du cycle de vie des certificats, tandis que le produit VIDsigner fournit des solutions pour la signature en personne et à distance.

En mettant l’accent sur l’innovation et la conformité réglementaire, notamment eIDAS 2.0, Validated ID est un partenaire clé pour les entreprises qui accélèrent leur transformation numérique. Actuellement, l’entreprise dispose d’un réseau de plus de 320 partenaires et sert plus de 3 500 clients dans plus de 35 pays.

L’acquisition de Validated ID apporte des avantages stratégiques significatifs à Signaturit Group :

Un portefeuille de produits enrichi pour les clients - Les produits de Validated ID complètent l’offre de Signaturit Group en matière de vérification et gestion d’identité, d’authentification et de transactions à valeur probatoire, fournissant une suite complète de solutions, tout en se positionnant à l’avant-garde de l’innovation liée à eIDAS2.

Un leadership incontestable en matière de conformité - L’expertise de Validated ID en matière d’eIDAS et de conformité GDPR renforce la capacité de Signaturit Group à offrir des solutions légalement conformes en Europe, ciblant notamment des industries réglementées telles que la finance, la santé et le gouvernement.

Le renforcement de la présence à l’international - Avec une plate-forme unifiée qui fournit des solutions de vérification d’identité sécurisées, efficaces et évolutives, l’intégration de Validated ID renforcera la présence de Signaturit Group en Europe. Avec l’acquisition de Validated ID, Signaturit Group traitera plus de 100 millions de transactions par an pour une base de clients élargie à plus de 100 000 comptes.

Un écosystème de partenaires plus fort - L’approche de Validated ID, qui privilégie les partenaires, renforcera la stratégie de commercialisation de Signaturit Group, accélérant la pénétration du marché et en élargissant la couverture de l’entreprise en Europe et à l’international. Validated ID offre un éventail de connecteurs important, notamment SAP, Salesforce et Microsoft, ainsi que plus de 150 partenaires intégrateurs à travers l’Europe.

En bonne voie pour atteindre 100 millions d’euros de revenus récurrents

Signaturit Group devrait atteindre 70 millions d’euros de revenus récurrents annuels après la transaction, ce qui place le groupe en bonne voie pour atteindre le cap des 100 millions d’euros d’ici 2028. Signaturit Group collabore avec de grandes entreprises cotées en bourse et des PME de premier plan. Le groupe est soutenu financièrement et opérationnellement par PSG Equity, une société de capital développement de premier plan.

La finalisation de la transaction est soumise à l’approbation des autorités réglementaires.