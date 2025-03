SIGMA lance HOSTIZ

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

L’offre Cloud HOSTIZ s’appuie sur des infrastructures entièrement gérées par SIGMA, avec des technologies éprouvées et reconnues qui reposent sur le concept du Software Defined DataCenter (SDDC). HOSTIZ garantit un cloud résilient avec un hébergement multi-datacenter, offrant une disponibilité garantie pour une continuité d’activité sur les services cloud.

Le portail de service HOSTIZ offre aux clients de Sigma une grande autonomie dans la gestion de leurs environnements.

Ils peuvent ainsi concevoir, consommer et administrer leurs services cloud en toute indépendance. Pour ceux qui le souhaitent, Sigma propose également un accompagnement personnalisé via des services de conseil ou d’infogérance. Cette flexibilité permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise, qu’elle accède pour la première fois au cloud ou qu’elle soit en phase de transformation numérique avancée.

Le modèle de facturation, 100 % OPEX sans engagement, permet de ne payer que pour les ressources réellement utilisées, avec des possibilités d’optimisation via des services FinOps.

Les services du cloud HOSTIZ peuvent être également consommés dans un contexte DevOps via une API. Les composants cloud peuvent par exemple être intégrés dans une chaine CI/CD en infrastructure as code.

L’offre cible les entreprises ayant des besoins de migration vers le cloud, de gestion de données sensibles et/ou de time-to-market rapide.

En plaçant la sécurité et la souveraineté des données au cœur de son offre HOSTIZ, SIGMA répond aux enjeux critiques de protection des informations sensibles.

L’hébergement et la gestion des données sont entièrement réalisés en France, garantissant une conformité totale avec les réglementations nationales et européennes.

L’offre HOSTIZ intègre nativement des fonctionnalités de sécurisation avancée : micro-segmentation, réplication, Anti DDos... Elle bénéficie des certifications ISO 27001 et HDS (Hébergeur de Données de Santé), attestant du respect des normes les plus strictes en matière de sécurité de l’information et de protection des données de santé.

Engagé pour un numérique à impact, SIGMA a conçu HOSTIZ comme un cloud éco-responsable. Cette approche se traduit par une gestion optimisée du Capacity Planning, permettant une utilisation efficiente des ressources. Les clients peuvent également s’appuyer sur des experts pour réduire l’impact environnemental de leur SI via un accompagnement dédié.