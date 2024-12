Siggi Stefnisson, CTO chez Gen, dévoile ses prédictions cybersécurité pour 2025

décembre 2024 par Siggi Stefnisson, CTO chez Gen

Alors que l’année 2024 a été marquée par une explosion des cyberattaques en tout genre : failles de cybersécurité à grande échelle, ransomwares, escroqueries financières ou encore phishing, les experts en cybersécurité mettent en garde les internautes quant aux nouvelles techniques et moyens qui se propageront chez les hackers en 2025 pour toucher un plus grand nombre de victimes.

L’IA jouera un rôle dans la déformation de la réalité, les vols de données ouvriront la voie aux usurpations d’identité ; et les arnaques utiliseront davantage les données et seront hyper personnalisées, grâce aux informations récoltées après une année de piratages à grande échelle.

Ci-dessous les 5 grandes prédictions de Siggi Stefnisson pour 2025 :

1- L’IA va rendre la réalité quotidienne plus floue

Sur la fin de l’année 2024, plus de 200 millions de personnes utilisaient déjà ChatGPT chaque semaine. Bien que pratiques, ces technologies d’IA risquent d’influencer les perceptions individuelles et la réalité. Cela soulèvera probablement des discussions éthiques sur l’impact de l’IA sur la pensée humaine. Notamment à mesure que l’IA progresse dans des domaines complexes tels que la parentalité et l’éducation. L’Union européenne et plusieurs États américains ont déjà introduit une législation visant à faire progresser les protections relatives à l’IA, et nous nous attendons à une augmentation de ces initiatives aux États-Unis et dans le monde entier au cours de l’année à venir.

2- Les « deepfakes » passeront inaperçus

L’IA deviendra si performante que les internautes, et même les experts ne seront plus en mesure de distinguer le vrai du faux. Et malheureusement, les cybercriminels profiteront de cette situation. Que ce soit en utilsant un contexte personnel - comme un ex-partenaire rancunier - ou un contexte plus général - en se faisant passer pour des instances du gouvernement - les supercheries deviendront de plus en plus sophistiquées. Les informations numériques vérifiables deviendront alors des outils incontournables pour prouver la véracité des faits.

3- Les vols de données mèneront à une augmentation du nombre d’usurpations d’identité

Après une année marquée par des failles de cybersécurité régulières et de grande ampleur, nous continuerons d’assister à une augmentation significative des usurpations d’identité. Les criminels seront capables d’assembler les données personnelles extraites de ces piratages, de sources accessibles au public et d’informations prélevées sur les appareils des internautes pour créer des profils d’individus complets, ce qui augmentera considérablement les risques d’usurpation d’identité.

4- Les escroqueries deviendront hyper personnalisées

Nous prévoyons une évolution des arnaques vers des approches hyper personnalisées, centrées sur l’humain, de manière à manipuler le comportement des victimes plutôt que d’exploiter les vulnérabilités technologiques traditionnelles. Armés de données personnelles provenant de violations antérieures et de transactions sur le dark web, les hackers développeront des stratégies hyper ciblées pour tromper leurs victimes. En combinant ces connaissances psychologiques et l’ingénierie sociale, les cybercriminels désarmeront les internautes en déployant des tactiques de phishing et de fraude convaincantes sur différentes plateformes, et notamment sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie. Il sera extrêmement difficile de faire la distinction entre le vrai et le faux.

5- Les escroqueries financières prendront une nouvelle tournure

Nous prévoyons également une augmentation notable des arnaques financières, favorisée par des escroqueries bancaires sur mobiles de plus en plus sophistiquées et par la popularité croissante des crypto-monnaies. Les fraudeurs utiliseront des techniques avancées, telles que l’imitation de célébrités, de représentants gouvernementaux dont la voix a été clonée, ou encore de faux jeux-concours, afin de tromper les investisseurs et les traders. Par ailleurs, la cybercriminalité et le monde physique se rejoindront également à mesure que les agressions physiques se multiplieront, obligeant les individus à déverrouiller leur téléphone, et à accéder à leurs applications financières pour transférer des sommes d’argent sur des comptes contrôlés par l’agresseur.

« Cette année a été spectaculaire pour le développement de l’IA mais catastrophique en raison des nombreuses failles de cybersécurité. Nous pensons que 2025 sera marquée par des évolutions significatives, en termes d’escroqueries en ligne, mais aussi des risques liés à l’identité numérique », a déclaré Siggi Stefnisson, CTO chez Gen. « Les cybercriminels vont tirer profit des grandes failles de cybersécurité passées, pour voler des identités ou utiliser certaines informations pour élaborer des escroqueries hyper-personnalisées et crédibles. L’IA va exacerber les dangers, non seulement en permettant aux criminels de rendre leurs escroqueries plus sophistiquées, mais aussi susciter des interrogations sur la manière dont la technologie façonne la pensée humaine. Cette année sera sans aucun doute une année de grands bouleversements, et il sera plus que jamais nécessaire pour les particuliers de protéger leur vie numérique ».