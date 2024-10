SIGA lance une suite de solutions de cybersécurité OT axées sur les processus

octobre 2024 par Marc Jacob

SIGA, l’un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité OT, annonce la disponibilité immédiate de SigaML2, une suite de cybersécurité OT multicouche axée sur l’apprentissage automatique, conçue pour fournir aux RSSI et aux équipes opérationnelles des alertes précoces et des outils inédits de réponse aux incidents (IR) pour la gestion des cyberattaques OT.

Ce lancement répond à la menace croissante des cyberattaques OT et au manque d’outils de prise de décision et de confinement une fois qu’une brèche s’est produite.

SigaML2 introduit SigaGuardX, un module logiciel multi-niveaux de cybersécurité OT, premier du genre. SigaGuardX utilise des algorithmes sophistiqués d’IA/ML s’appuyant sur des données collectées à partir de diverses sources, y compris les partenaires de l’écosystème SIGA et les données collectées par SigaGuard, afin de fournir des outils et des informations précieuses aux RSSI.

SigaML2 s’appuie également sur SigaGuard, un capteur matériel de cybersécurité OT éprouvé sur le terrain, qui offre une visibilité de niveau 0 entièrement fiable. Il identifie les attaques qui, autrement, passeraient inaperçues en surveillant les signaux électriques, ce qui permet d’assurer des capacités de détection fiables à 100 %.

Le nouveau SigaGuardX inclut également l’outil propriétaire S-PAS, qui aide les RSSI à former les équipes opérationnelles et de cybersécurité, en les préparant à de véritables cyberattaques OT grâce à des scénarios d’attaque simulés en toute sécurité.

S’exprimant lors de la conférence sur la cybersécurité ICS à Atlanta, le PDG Amir Samoiloff a déclaré : « Les cyberattaquants sont de plus en plus sophistiqués. Ils sont de plus en plus aguerris, et une cyberattaque réussie dans le domaine des infrastructures critiques (OT) devrait désormais être considérée comme inévitable. SIGA fournit aux RSSI et aux équipes opérationnelles des outils essentiels pour détecter les cyberattaques OT, qui resteraient autrement indétectées. Notre solution offre un système d’aide à la décision OT (OT_DSS) pour la gestion des cyberattaques et comprend un simulateur d’attaque intégré pour aider les équipes à s’entraîner et à mieux se préparer à tous les scénarios.

Dans le cadre de ce lancement inédit, SIGA introduit le programme « Early Adopter ». Ce programme invite les organisations avant-gardistes et les leaders de l’industrie à collaborer étroitement avec nous tout au long du cycle de vie de la mission. Grâce à un engagement inclusif et équitable, SIGA vise à concentrer son innovation sur les points problématiques de la cybersécurité des OT, en veillant à ce que sa solution de cybersécurité orientée processus aide efficacement les RSSI à protéger leurs organisations contre les attaques futures.