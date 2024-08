Siegwerk renforce sa production mondiale avec les services réseau et sécurité de GTT

août 2024 par Marc Jacob

GTT Communications Inc. annonce que Siegwerk, important producteur d’encres et de vernis d’impression pour emballages et étiquettes, a renouvelé et élargi sa collaboration avec GTT.

GTT est un partenaire stratégique de Siegwerk depuis 2018, lui fournissant un SD-WAN managé à l’échelle mondiale, accompagné de services professionnels et de sécurité, pour 65 bureaux et sites de production. Le fabricant mondial s’appuie sur les services de GTT pour l’approvisionnement, la visibilité, l’orchestration, la gestion et la sécurité du réseau, pour une meilleure agilité et rentabilité sur l’ensemble de sa couverture commerciale mondiale. Siegwerk bénéficie d’une gestion et d’une hiérarchisation efficace des applications et des performances de son réseau, garantissant ainsi une connectivité ininterrompue de ses opérations vitales de fabrication et de chaîne logistique.

« Chez Siegwerk, nous développons des applications pour encres et vernis, de la conception de produits révolutionnaires aux innovations soutenant une économie de l’emballage circulaire », déclare Mohamed El Ashmawy, directeur informatique chez Siegwerk. « Notre réseau mondial est essentiel à notre succès, et nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec GTT pour assurer la sécurité et la connectivité de notre entreprise, même dans les régions où trouver une connectivité robuste peut s’avérer être un réel défi. Notre partenariat avec GTT nous a aidés à contrôler les coûts tout en augmentant la bande passante disponible sur notre réseau de près de 40 %, en fournissant un accès fiable au cloud et en nous aidant dans la progression de notre stratégie numérique », ajoute M. El Ashmawy.

GTT continue de fournir à Siegwerk des services de SD-WAN managé, d’accès Internet dédié, de sécurité Internet et de firewall managé. La couverture de leur solution réseau mondiale sécurisée a été élargie pour inclure la mitigation des attaques DDoS et une assistance améliorée des Professional Services. L’ajout de la mitigation des attaques DDoS garantit une défense en ligne complète contre les attaques DDoS, protégeant les fonctions d’analyse des données et empêchant toute interruption des opérations de fabrication et perte de productivité.