Siegwerk optimiert globale Produktion mit Netzwerk- und Sicherheitsdiensten von GTT

August 2024 von Marc Jacob

Seit 2018 vertraut Siegwerk auf GTT als strategischen Partner für seine IT-Infrastruktur. GTT stellt Siegwerk ein globales managed SD-WAN zur Verfügung, das 65 Büro- und Fertigungsstandorte weltweit vernetzt. Dieses Netzwerk wird durch zusätzliche Sicherheitsfunktionen und professionelle Dienstleistungen ergänzt. Das global tätige Produktionsunternehmen vertraut auf die Dienste von GTT für die Beschaffung, Visibilität, Orchestrierung, Management und Sicherheit seiner Netzwerke. Dies ermöglicht dem Unternehmen, weltweit agil und kosteneffizient zu operieren. Besonders wichtig ist dabei die Fähigkeit, die Leistung der genutzten Anwendungen und Netzwerke gezielt zu steuern und zu priorisieren. So stellt Siegwerk sicher, dass alle wichtigen Bereiche von Fertigung und Lieferkette ununterbrochen vernetzt sind.

„Siegwerk erweitert die Anwendungsmöglichkeiten von Druckfarben und Lacken für innovative Produktdesigns. Unser Ziel ist im Verpackungsbereich eine echte Kreislaufwirtschaft zu schaffen“, sagte Mohamed El Ashmawy, CIO, Siegwerk. „Für unseren Erfolg hierbei spielt das globale Siegwerk-Netzwerk eine entscheidende Rolle. Deswegen freuen wir uns darauf, weiter mit GTT zusammenzuarbeiten, um Sicherheit und reibungslose Vernetzung in unserem Unternehmen zu gewährleisten – selbst in Regionen, in denen zuverlässige Verbindungen eine Herausforderung darstellen. Die Partnerschaft mit GTT hilft uns, die verfügbare Bandbreite in unserem Netzwerk um 40 Prozent zu steigern. Dies sichert einen zuverlässigen Zugang zur Cloud, der für eine kosteneffiziente Umsetzung unserer digitalen Strategie unverzichtbar ist“, fügte El Ashmawy hinzu.

GTT wird Siegwerk weiterhin mit Managed SD-WAN, dediziertem Internetzugang sowie Diensten für Internet Security und Managed Firewall versorgen. Neu hinzugekommen sind DDoS-Schutzmaßnahmen und erweiterte professionelle Dienstleistungen. Der DDoS-Schutz sorgt für einen umfassenden integrierten Schutz vor Distributed-Denial-of-Service-Angriffen und schützt die Datenanalysefunktionen. So werden mögliche Produktionsausfälle samt Produktivitätseinbußen verhindert.