Shortways accède à la certification CyberVadis niveau Avancé

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

CyberVadis permet de gérer l’ensemble du processus d’évaluation des risques de cybersécurité des tiers. La plateforme CyberVadis est basée sur une méthodologie qui correspond à toutes les principales normes de conformité internationales. Sa méthodologie s’appuie sur les principaux référentiels de sécurité, notamment le NIST Cybersecurity, l’ISO 27001 et le RGPD.

À travers cette certification reconnue, Shortways démontre ainsi sa capacité à intégrer les plus hauts standards de cybersécurité et à mettre en place une gouvernance cyber prenant en compte les sujets liés à la protection des données, à la confidentialité, à la gestion des accès et des identités, à la protection des infrastructures et des applications et à la détection et la réponse aux incidents.