Sewan enrichit sa solution SD-WAN

décembre 2024 par Marc Jacob

Sewan dévoile la nouvelle version enrichie de sa solution SD-WAN. Cette évolution s’inscrit dans la continuité de l’offre lancée en 2022, qui avait déjà rencontré un vif succès auprès des entreprises, en particulier les TPE et PME en quête d’optimisation réseau et de gestion simplifiée. En intégrant de nouvelles fonctionnalités clés, cette version - coconstruite avec les partenaires de Sewan - répond aux besoins croissants des entreprises, tout en renforçant les performances et la sécurité des réseaux, offrant ainsi une expérience utilisateur améliorée.

Depuis son lancement initial, la solution SD-WAN de Sewan a conquis de nombreuses entreprises grâce à sa simplicité et ses performances. Cette nouvelle version introduit des fonctionnalités clés qui répondent aux besoins évolutifs des entreprises (notamment des TPE et PME mais aussi des ETI et Grands comptes multisites), particulièrement en matière de sécurité du réseau et de continuité de service.

Le SD-WAN de Sewan intègre désormais nativement un service de Firewall centralisé, offrant une protection accrue et une gestion autonome des règles de sécurité sur plusieurs sites. Associée à la gestion des VPN multisites, cette avancée permet d’unifier et de sécuriser efficacement des infrastructures réseau complexes. Une avancée particulièrement utile pour les entreprises du secteur du retail disposant de plusieurs points de vente, ainsi connectés à une infrastructure réseau centralisée et protégée. Cette configuration garantit une communication fluide et sécurisée entre sites, essentielle pour les opérations commerciales et logistiques.

Le SD-WAN de Sewan garantit également la disponibilité constante des applications métiers critiques, grâce à une répartition intelligente des liens et une optimisation des ressources réseau. Cela inclut particulièrement les applications liées à la Voix, comme la VoIP, les softphones ou encore les plateformes de communications unifiées (comme Teams, par exemple). On le sait, une entreprise toujours joignable fait la différence dans la qualité de son service client. Avec la solution SD-WAN, même en cas de défaillance d’un lien réseau, les communications et applications clés restent opérationnelles, assurant ainsi une expérience optimale pour les utilisateurs finaux. De plus, la prise en charge des flux sortants et entrants assure une gestion fluide et performante des données.

Cette nouvelle version du SD-WAN de Sewan continue par ailleurs de se démarquer par sa simplicité d’utilisation. Avec une interface centralisée et intuitive les entreprises, même sans compétences techniques avancées, peuvent gérer efficacement et de façon autonome, leurs connexions (et ont également la possibilité de bénéficier d’un accompagnement personnalisé de la part des équipes de Sewan).

Alors que de plus en plus d’entreprises migrent vers des services cloud, la gestion des réseaux et la sécurité des connexions Internet sont devenues des enjeux critiques. La solution SD-WAN de Sewan se distingue par le fait d’être totalement « agnostique », garantissant des connexions stables et performantes tout en sécurisant la répartition des flux applicatifs. La solution permet par exemple de combiner plusieurs liens de technologies diverses (ADSL, fibre, 4G) et de différents opérateurs, garantissant un dimensionnement idéal du réseau et une redondance en cas d’incident sur un lien principal. Cette flexibilité garantit une implémentation simple et sans barrière à l’entrée, même sur des réseaux hétérogènes.

Pour exemple, un partenaire intégrateur de Sewan peut ainsi déployer un SD-WAN chez un client, y ajouter une couche de service supplémentaire (sécurité, optimisation du réseau, etc.), même s’il n’est pas le fournisseur des liens. Cette capacité à fonctionner indépendamment des opérateurs en fait un véritable produit d’appel. Plus encore, cela peut ouvrir la porte à une migration progressive vers une offre complète intégrant la box et les liens fournis par ce même partenaire.

Grâce à la combinaison de cette souplesse unique, de la continuité de service (avec la redondance offerte par la combinaison de plusieurs liens) et d’une sécurité de bout en bout (via le Cloud Firewall et la gestion des VPN), le SD-WAN de Sewan est une solution clé pour optimiser les réseaux sans complexifier les infrastructures ni nécessiter d’investissements techniques supplémentaires.

La solution SD-WAN s’intègre harmonieusement au sein de l’écosystème global de Sewan. En facilitant la gestion et l’optimisation des réseaux, elle renforce également l’accès aux services cloud et applications hébergées, tout en offrant une sécurité centralisée. Les entreprises peuvent gérer l’ensemble de leurs services via la plateforme unique Sophia, simplifiant ainsi la configuration et la supervision des réseaux.