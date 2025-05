ServiceNow dévoile la nouvelle plateforme ServiceNow AI

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Les agents IA offrent déjà des résultats, en augmentant la productivité à travers tous les domaines de l’entreprise. Et les gains financiers sont bien réels : 55 % des organisations utilisant une IA agentique ont amélioré leurs marges brutes, contre seulement 22 % de celles qui ne l’envisagent pas, selon l’Enterprise AI Maturity Index de ServiceNow. Fort de plus de 20 ans d’expérience en automatisation, la plateforme ServiceNow AI constitue une avancée majeure pour les entreprises qui souhaitent mettre l’IA au service de leurs équipes.

En effet, la plateforme ServiceNow AI unifie l’intelligence, les données et l’orchestration. L’objectif ? Permettre aux entreprises de passer de projets pilotes fragmentés à une exécution d’IA à grande échelle. Ce tournant marque le début d’une vague de nouvelles innovations à travers la plateforme et son écosystème, incluant l’élargissement des partenariats, des milliers d’agents IA prêts à l’emploi, et le lancement de la ServiceNow AI Control Tower. En parallèle de la plateforme, ServiceNow introduit de nouvelles capacités pour étendre la valeur de l’IA dans l’ensemble de l’entreprise.

Les nouvelles solutions et partenariats incluent :

• L’AI Control Tower - Un centre de contrôle centralisé pour gouverner, gérer, sécuriser et valoriser tout agent IA, modèle ou workflow ServiceNow ou tiers, sur une plateforme unifiée. L’AI Control Tower permet une collaboration fluide, une supervision robuste et une automatisation à l’échelle de l’entreprise.

• L’AI Agent Fabric - Une infrastructure de communication pour les écosystèmes IA d’entreprise, permettant aux agents IA de collaborer entre outils, équipes et fournisseurs. AI Agent Fabric facilite la coordination avec des partenaires tels que Microsoft, NVIDIA, Google, Oracle et d’autres. Qu’ils soient développés par ServiceNow, des partenaires ou des équipes internes, les agents et orchestrateurs partagent le contexte, coordonnent les tâches et produisent des résultats à l’échelle de l’écosystème d’entreprise.

• Un CRM de nouvelle génération - Une solution améliorée et alimentée par l’IA qui unifie la vente, la livraison et le service sur une seule plateforme, permettant aux entreprises de passer d’un support réactif à un engagement proactif sur tout le cycle de vie client. De la configuration/ tarification/ devis à l’exécution de commandes, le service client et le renouvellement, ServiceNow transforme le CRM pour les entreprises modernes.

• L’Apriel Nemotron 15B - Un nouveau modèle de raisonnement LLM (Large Language Model) et une intégration de boucle de rétroaction de données, développés par ServiceNow en partenariat avec NVIDIA, pour soutenir une IA agentique intelligente et évolutive. Ce modèle de raisonnement de classe mondiale est conçu pour la performance, les coûts et la mise à l’échelle, offrant une précision élevée, une latence réduite, des coûts d’inférence moindres et une IA agentique plus rapide pour toutes les entreprises.

En complément, le lancement de ServiceNow University offre également aux organisations une expérience d’apprentissage innovante, destinée non seulement à libérer le potentiel humain, mais aussi à stimuler la transformation des entreprises.

Les organisations les plus visionnaires au monde utilisent déjà l’IA agentique de ServiceNow pour transformer leur manière de fonctionner, d’innover et améliorer leurs prestations de services.

• Adobe stimule l’innovation et la croissance grâce à l’IA Agentique de ServiceNow pour accélérer l’automatisation des services informatiques et des services aux employés. En déployant des agents d’IA pour traiter des demandes à fort volume telles que les réinitialisations de mots de passe et la gestion des certifications, Adobe réduit le nombre de tickets IT, diminue les délais de résolution et améliore la productivité des employés. L’entreprise prévoit également d’incorporer la Workflow Data Fabric et RaptorDB afin de traiter ses données encore plus rapidement à grande échelle.

• NHL : La NHL mise entièrement sur l’IA de ServiceNow pour rationaliser ses opérations, facilitant la résolution rapide des problèmes par les employés et aidant les techniciens des stades à améliorer l’expérience des jours de match, pour le plus grand plaisir de millions de fans.

• Wells Fargo a choisi ServiceNow AI avec RaptorDB pour automatiser des workflows complexes et traiter des ensembles de données en temps réel, alimentant ainsi une prise de décision basée sur l’IA à travers toute l’entreprise.