SentinelOne® lance une nouvelle fonctionnalité de recherche des menaces pour WatchTower™ et WatchTower Pro™

janvier 2024 par Marc Jacob

SentinelOne annonce la mise sur le marché de nouvelles fonctionnalités de chasse aux menaces dans WatchTower et WatchTower Pro. Ces services managés de recherche des menaces, spécialement conçus pour seconder les équipes de sécurité, aident à anticiper et contrecarrer les menaces dans toute l’entreprise, efficacement et à la vitesse de la machine.

Dans le cadre des services de sécurité managés proposés par SentinelOne, WatchTower fournit une chasse aux menaces basée sur l’intelligence, soutenue par une analyse humaine experte, afin d’identifier les attaquants émergents et de maximiser la visibilité des menaces dans tous les secteurs de l’entreprise.Grâce à ces nouvelles fonctionnalités étendues, WatchTower permet de :

● Rechercher les menaces en temps réel, 24/7

● Détecter les comportements anormaux et suspects

● Protéger plus largement contre les menaces connues et émergentes

● Accéder à la base de données interne de WatchTower de renseignements sur les menaces, comprenant notamment des requêtes comportementales, des indicateurs de compromission, etc.

Ces fonctionnalités permettent aux équipes de sécurité de se doter de la visibilité et des connaissances nécessaires pour mettre en place une sécurité proactive et améliorer leur résistance aux risques, tout en bénéficiant de conseils d’experts.

Les fonctionnalités étendues de recherche des menaces de WatchTower et WatchTower Pro sont disponibles dès aujourd’hui. Les clients et les fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP) peuvent en bénéficier immédiatement pour réagir face aux menaces actuelles.