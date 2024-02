SentinelOne® finalise l’acquisition de PingSafe

février 2024 par Marc Jacob

L’acquisition de PingSafe permettra à SentinelOne de garantir toujours plus de valeur et de sécurité à ses clients. Une fois intégrées à la plateforme Singularity™, les fonctionnalités de PingSafe permettront à SentinelOne d’offrir une solution de sécurité cloud de pointe regroupant un CNAPP sans agent, la protection contre les menaces basée sur un agent pour les workloads et le stockage dans le cloud.