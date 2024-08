SentinelOne® et Intezer s’associent pour simplifier la rétro-ingéniérie des malwares Rust

août 2024 par Marc Jacob

SentinelOne et Intezer lancent un projet pour aider les chercheurs en menaces à mieux comprendre et caractériser avec précision l’écosystème complexe des malwares Rust avant qu’ils n’atteignent point de non retour. Dans le cadre de cette initiative, les chercheurs de SentinelLabs et d’Intezer ont développé une méthodologie visant à rendre la rétro-ingénierie des malwares Rust plus accessible et à inciter l’écosystème à créer des outils pour s’attaquer au problème.