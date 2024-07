SentinelOne® est élu « Customers’ Choice » 2024 par Gartner® Peer Insights™ dans la catégorie plateformes de protection des endpoints

juillet 2024 par Marc Jacob

Les clients ont de nombreuses alternatives en matière de plateformes de protection des endpoints (EPP). Bon nombre d’entre-eux choisissent d’utiliser SentinelOne (NYSE : S). Le leader mondial de la sécurité alimentée par l’IA fait partie des éditeurs les mieux notés dans le rapport Gartner® Peer Insights™ « Customers’ Choice » dans la catégorie Plateformes de protection des endpoints. Plus de 1 600 utilisateurs finaux ont publié leur avis concernant la plateforme Singularity™ de SentinelOne sur le portail Gartner Peer Insights, référence auprès des responsables des achats de logiciels et de services en entreprise. 95 % d’entre eux ont déclaré qu’ils recommanderaient la solution pour prévenir les menaces de sécurité et s’en protéger.

Transformer la cybersécurité

Singularity™ de SentinelOne est la première plateforme de sécurité optimisée par l’IA à protéger l’entreprise dans son intégralité, quels que soient leurs tailles ou secteurs d’activité. Elle leur permet de se protéger contre n’importe quelle menace grâce à ses capacités autonomes alimentées par l’IA. Les professionnels de tous les secteurs attribuent à la plateforme des notes élevées pour ses capacités innovantes disponibles sur une console de gestion unique avec un agent unifié qui protège leurs entreprises actuellement et dans le futur.

Comme le souligne un responsable de l’infrastructure informatique d’un établissement de santé : « Les capacités de détection de la solution sont inégalées grâce à l’approche hybride utilisant à la fois l’IA/ML, l’heuristique comportementale et les définitions. Elle fournit un taux de pré-détection et de post-détection plus élevé que n’importe quelle autre solution du marché dans presque tous les domaines, sans parler de sa fonctionnalité XDR ».

Une solution tout-en-un

« SentinelOne Singularity est une solution globale qui offre un niveau de sécurité élevé contre les cyberattaques actuelles : facile à déployer et à gérer. L’IA et le ML fonctionnent même en ligne et hors ligne pour bloquer toutes sortes de fichiers malveillants et d’attaques de ransomware », déclare un consultant technique d’une société informatique.

Plus qu’une simple protection des endpoints

Au-delà du XDR, Singularity exploite la puissance des données et de l’IA pour protéger chaque surface d’attaque. Selon un analyste sécurité dans le secteur bancaire, « la plateforme SentinelOne est vraiment puissante et fait bien plus que de l’EDR. Elle est fluide, rapide et regorge de données et d’informations exploitables. »

Une protection éprouvée dans le monde réel

Classée numéro un en matière de détection et de protection dans les dernières évaluations MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations : Enterprise, Singularity offre une protection à 100%, une détection et une réponse en temps réel avec zéro configuration.

« Cette solution nous a été conseillée par des experts suite à une cyberattaque », explique un directeur informatique d’une enseigne de la grande distribution. « J’ai été immédiatement séduit par la simplicité et la réactivité de cet outil ».

Parmi les éditeurs évalués, SentinelOne a obtenu une note de 4,8 sur 5 pour l’ensemble des capacités de ses solutions, et 75 % des professionnels interrogés lui ont attribué cinq étoiles sur la base de 480 avis datant d’avril 2024.