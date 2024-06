SentinelOne présente Singularity™ Cloud Workload Security

juin 2024 par Marc Jacob

Sécuriser les ressources à court terme

Les workloads conteneurisées éphémères exécutés sur AWS Fargate permettent une évolutivité et un déploiement rapides vers de nouveaux environnements, offrant ainsi une agilité fonctionnelle et technique. Cependant, leur nature éphémère ne rime pas toujours de pair avec sécurisation. Bien que ces ressources ne durent que quelques minutes, les hackers peuvent les compromettre en une poignée de secondes et chercher, avant que la ressource éphémère ne soit supprimée, à accéder à des ressources plus critiques et durables. Les attaquants peuvent également s’introduire dans un environnement cloud puis migrer vers des ressources de conteneurs serverless pour mener des attaques, telles que le crypto-minage.

Une protection renforcée par l’IA

Singularity Cloud Workload Security for Serverless Containers est une protection à l’exécution alimentée par l’IA qui s’appuie sur cinq moteurs de détection autonomes pour détecter en temps réel les menaces telles que les ransomwares, les zero-days et les attaques fileless et y répondre à la vitesse de la machine. Les clients d’AWS peuvent désormais protéger leurs workloads conteneurisées depuis toutes les plateformes, d’Amazon EC2 à AWS Fargate.

Cloud Workload Security fait partie du portefeuille de sécurité cloud de SentinelOne, qui comprend Singularity Cloud Native Security et Singularity Cloud Data Security. La solution s’appuie sur Singularity Platform et Singularity Data Lake, offrant ainsi le CNAPP le plus complet du marché.

La plateforme Singularity de SentinelOne protège l’ensemble de l’entreprise à travers chaque endpoint, identité et workload sur tous les clouds. La plateforme unifiée et intelligente intègre toutes les sources de données et s’appuie sur l’IA et le machine learning pour formater, consolider et contextualiser les informations dans un puits de données unique et puissant. Grâce à une intégration simple, les logs AWS pertinents, notamment AWS CloudTrail et AWS Security Hub, peuvent également être intégrés.

Améliorer l’efficacité du SOC

Singularity Platform est alimentée par Purple AI, un analyste de sécurité GenIA avancé qui fournit des outils SecOps autonomes conçus pour accélérer radicalement les investigations et les enquêtes des équipes de sécurité, réduire le temps moyen de réponse et fournir une sécurité d’entreprise complète afin de garder une longueur d’avance sur les attaques.

Singularity Cloud Workload Security pour Fargate EKS est disponible dès à présent, et le support pour Fargate ECS est disponible pour les premiers utilisateurs.