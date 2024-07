SentinelOne et Aon plc annoncent un partenariat stratégique

juillet 2024 par Marc Jacob

SentinelOne et Aon plc annoncent un partenariat stratégique. Aon s’appuiera dorénavant sur la plateforme Singularity de SentinelOne pour recueillir les données de sécurité propres à chaque client de SentinelOne et ainsi mieux établir leur profil de cyber-risque et les atténuer.

SentinelOne collaborera avec Aon dans le cadre de son activité de cyber-assurance - facilitée par Cyber Quotient Evaluation (CyQu), sa plateforme brevetée de soumission en ligne et d’auto-attestation - et de son service de réponse aux incidents Stroz Friedberg, leader du secteur. Cette approche permettra de disposer de décisions éclairées basées sur les données et d’aider les entreprises à gérer et à réduire les cyber-risques, tout en fournissant plus de visibilité sur les critères d’assurabilité et les cyber-expositions.

En combinant la plateforme de pointe Singularity de SentinelOne avec les performances d’Aon en matière de réponse aux incidents, les entreprises auront désormais accès à une suite complète d’outils et de services pour se protéger, de manière proactive, contre tous les cyber-incidents, de les détecter et d’y répondre rapidement.

Cette solution combinée améliorera le processus de gestion des risques avec des données plus vérifiables aidant à prioriser les activités de remédiation et à améliorer la posture de sécurité de l’entreprise.