Sensibiliser et former ses collaborateurs, est-ce le point clé du numérique responsable ?

septembre 2024 par Marie-Laure Codaccioni, Senior Partner - Directrice de l’offre Numérique chez mc2i

En effet, les pratiques numériques ont un impact significatif sur l’environnement, la société et la gouvernance des entreprises. Sensibiliser et former les collaborateurs apparaît comme une stratégie essentielle pour adopter des comportements numériques responsables au sein des organisations. mc2i, cabinet de conseil en transformation numérique, encourage l’ensemble de ses collaborateurs à mener des actions concrètes pour optimiser leur consommation énergétique et prolonger la durée de vie de leurs équipements.

La transition vers un numérique responsable ne peut être réussie sans l’implication active des collaborateurs. Pour cela, il est crucial de les sensibiliser aux enjeux environnementaux et sociaux liés à l’usage des technologies numériques. La formation permet de doter les employés des compétences nécessaires pour adopter des pratiques plus durables et éthique.

Les bonnes pratiques du numérique responsable à adopter au travail :

o Réduction de la consommation énergétique : privilégier les outils qui consomment moins de bande passante, optimiser le stockage des données pour réduire l’impact des centres de données et encourager l’utilisation de matériel informatique éco-conçu et durable.

o Utilisation éthique des données : limiter le stockage inutile et assurer la protection des données personnelles des clients et des employés.

o Sensibilisation et formation : organiser des ateliers et des sessions de formation régulières sur les bonnes pratiques numériques et mettre à disposition des ressources éducatives sur le numérique responsable.

o Gestion responsable des équipements : prolonger la durée de vie des équipements en les entretenant correctement et en les réparant plutôt que de les remplacer et recycler les équipements en fin de vie de manière appropriée pour minimiser les déchets électroniques.

o Promotion du télétravail responsable : encourager l’utilisation de solutions de télétravail qui minimisent l’impact environnemental et sensibiliser les collaborateurs aux gestes éco-responsables même en télétravail (économie d’énergie, réduction des impressions, etc.).