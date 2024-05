Semperis élargit sa collaboration avec Veritas

mai 2024 par Marc Jacob

L’intégration de la solution améliorée adopte une approche novatrice de la découverte, de la surveillance et de la gestion des chemins d’attaque en se focalisant en priorité sur les accès à risque aux actifs les plus sensibles de l’organisation, dont les données de l’entreprise. Il en résulte une réduction du temps nécessaire pour supprimer les privilèges excessifs qui peuvent conduire à l’exfiltration et au chiffrement des données par des acteurs malveillants. En associant la solution complète de sauvegarde et de restauration AD de Semperis et Veritas, les clients communs peuvent désormais bénéficier d’une protection et d’une résilience inégalées de leur système d’identité.

Cette intégration renforcée permet à Semperis et Veritas de répondre au besoin urgent d’identifier et de traiter les comptes qui possèdent un accès risqué aux environnements de stockage des données sensibles de l’entreprise. Elle permet de réduire la surface d’attaque tout en limitant l’influence des acteurs malveillants. La surveillance en temps réel de détection des modifications non autorisées permet également aux organisations de détecter et bloquer les attaques le plus tôt possible.

L’intégration de la solution améliorée utilise une API pour exploiter le pool de données de Veritas afin d’obtenir des informations sur les périphériques et les applications que Veritas protège dans l’environnement d’une organisation. Elle fournit ensuite une carte qui montre les identités disposant d’un accès direct ou indirect à des comptes privilégiés qui pourraient être utilisés pour prendre le contrôle d’un périphérique de stockage ou d’un réseau entier. Les cyberdéfenseurs peuvent utiliser la solution qui repose sur Forest Druid, l’outil communautaire de découverte des chemins d’attaque de Semperis, pour définir des zones sécurisées pour les comptes à privilèges, éliminer les privilèges excessifs, surveiller en continu et rétablir les configurations risquées qui nuisent à la sécurité globale. La solution, qui inclut des fonctionnalités actuellement disponibles sur la plateforme complète de détection et de réponse aux menaces identitaires (ITDR) Directory Services Protector (DSP) de Semperis, envoie des alertes et corrige automatiquement les modifications non autorisées lorsqu’un acteur malveillant tente de rejoindre un groupe privilégié ayant accès aux équipements Veritas.

L’intégration de la solution améliorée sera disponible pour les clients communs actuels. Les clients Veritas qui ne sont pas encore clients de Semperis auront accès à l’outil de gestion des chemins d’attaque alimenté par Forest Druid et pourront ajouter les fonctions d’alerte et de rétablissement en déployant Semperis DSP.