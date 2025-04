Semperis dévoile Ready1

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Semperis lance Ready1, une plateforme de résilience inédite conçue pour apporter structure, rapidité et coordination à la gestion des crises cyber. Le lancement de Ready1 s’accompagne de la publication de l’étude mondiale The State of Enterprise Cyber Crisis Readiness, qui révèle un décalage préoccupant entre la confiance affichée des entreprises et la réalité de leur capacité à gérer une crise cyber.

Les chiffres clés : la crise dans la crise

Basé sur une enquête menée auprès de 1 000 organisations en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne, à Singapour, en Australie et en Nouvelle-Zélande, le rapport dresse un constat sans appel :

• 96 % des entreprises affirment disposer d’un plan de réponse aux crises cyber

• Pourtant, 71 % ont subi au moins un incident à fort impact ayant paralysé leurs fonctions critiques l’an dernier

• 36 % ont subi plusieurs événements majeurs

• 90 % ont activé leur plan de crise au moins une fois dans l’année. Certaines l’ont activé plus de 25 fois

• Seules 10 % n’ont rencontré aucun obstacle lors de leur réponse à incident

En France, la préparation aux incidents semble plus solide qu’ailleurs : 56 % des entreprises ont subi un ou plusieurs incidents ayant provoqué l’arrêt de systèmes critiques, un chiffre inférieur de 21 points à la moyenne mondiale (71 %). Par ailleurs, 82 % des entreprises françaises intègrent leurs équipes sécurité aux exercices de simulation, contre 75 % en moyenne dans le monde, ce qui témoigne d’une meilleure anticipation des situations de crise. Pour autant, la France fait partie des pays où la prolifération d’outils (« tool sprawl ») est identifiée comme le principal frein à une réponse efficace.

Top 5 global des freins à une réponse cyber efficace :

1. Manque de communication entre les équipes

2. Plans de réponse obsolètes

3. Rôles et responsabilités mal définis

4. Multiplication d’outils disparates

5. Manque de personnel (dernier au classement global)

Sur le plan sectoriel, les télécoms, l’énergie, les transports, l’éducation et la santé figurent parmi les secteurs les plus exposés aux incidents à fort impact.

Présentation de Ready1

Ready1 rassemble l’ensemble des parties prenantes – décisionnaires, coordinateurs et équipes techniques – au sein d’une plateforme sécurisée unifiée, conçue pour assurer une gestion de crise fluide, anticipée et collaborative, avec une communication cohérente à l’échelle de toute l’organisation.

Fruit de centaines d’années d’expertise cumulée en gestion d’incidents, Ready1 propose :

• un centre de commandement sécurisé avec tableaux de bord en temps réel et automatisation des plans d’action

• une coordination instantanée entre équipes internes et partenaires externes

• des outils intégrés pour la communication, la documentation et le suivi des tâches

• une préparation continue grâce à des exercices de simulation, une structuration des équipes par rôles et des retours d’expérience après crise

Les grandes entreprises utilisent en moyenne plus de 20 outils distincts pour gérer une crise cyber. Ready1 centralise ces outils fragmentés (gestion de crise, réponse à incident, plans de continuité, communication) dans une plateforme unique, sécurisée, intuitive et conçue pour fonctionner même en cas de défaillance du reste de l’infrastructure.