Semperis annonce une offre commune avec Trellix

mai 2024 par Marc Jacob

Le partenariat Semperis-Trellix associe la détection et la réponse aux menaces basées sur l’IA de la plateforme Trellix XDR, à la surveillance et au suivi des modifications d’Active Directory hybride et d’Entra ID, basés sur le Machine Learning de Semperis Directory Services Protector (DSP). La solution permet ainsi d’identifier et de traiter les attaques qui compromettent le terminal avant de se déplacer latéralement en escaladant les privilèges vers le système d’identité qui constitue la cible commune dans 90 % des cyberattaques. Cette solution commune offre un gain de temps en matière de détection, d’isolement et d’endiguement des attaques alors cette opération prend généralement, en moyenne 287 jours, selon une étude d’IBM.

En ajoutant des données de sécurité d’identité riches et contextuelles à la plateforme Trellix XDR, Semperis DSP fournit aux organisations des recommandations actionnables basées sur l’analyse des systèmes d’identité pour découvrir les comptes compromis, afficher les modifications apportées par l’adversaire aux autorisations des groupes et des utilisateurs, et remédier automatiquement aux modifications malveillantes.

Les capacités combinées de Semperis et de Trellix aident les organisations à faire face au problème persistant des acteurs de la menace. Ces derniers obtiennent un accès au système en compromettant les terminaux, en se déplaçant latéralement dans le réseau et en escaladant les privilèges. Leur objectif : prendre le contrôle de l’ensemble du système d’identité (épine dorsale des opérations l’organisation) et demander une rançon.

L’offre Semperis-Trellix est disponible auprès des réseaux de partenaires des deux sociétés.