Selon une étude publiée par Sophos, deux tiers des organisations de santé ont subi une attaque de ransomware en 2024, un record depuis quatre ans

septembre 2024 par Sophos

Sophos annonce la publication d’une nouvelle étude consacrée au secteur de la santé. Intitulée « The State of Ransomware in Healthcare 2024 », cette étude indique que le taux d’attaques de ransomware visant les organisations de santé a atteint son niveau le plus élevé en quatre ans, soit depuis 2021. Parmi les structures interrogées, deux tiers (67 %) ont subi une attaque de ransomware au cours de l’année écoulée contre 60 % en 2023. L’augmentation du taux d’attaques de ransomware ciblant des établissements de santé contraste avec la baisse enregistrée dans les autres secteurs, le taux d’attaques de ransomware ayant de manière générale diminué, passant de 66 % en 2023 à 59 % en 2024.

Parallèlement à la hausse du taux d’attaques de ransomware, les responsables du secteur de la santé ont fait état d’un allongement des délais de récupération. Ainsi, seulement 22 % des victimes d’une attaque de ransomware se sont complètement rétablies en une semaine ou moins, ce qui représente une diminution considérable par rapport aux 47 % signalés en 2023 et 54 % en 2022. De plus, 37 % des entreprises visées ont mis plus d’un mois à se rétablir contre 28 % en 2023, ce qui reflète la gravité et la complexité croissantes des attaques.

« Alors que le taux d’attaques de ransomware a atteint une sorte d’« homéostasie », voire de recul dans les différents secteurs industriels, les attaques menées contre les organisations de santé continuent de s’intensifier, tant par leur nombre que par leur envergure. La nature hautement confidentielle des informations liées à la santé et le besoin d’accessibilité placeront toujours ce secteur dans la ligne de mire des cybercriminels. Malheureusement, ces derniers ont compris que peu d’organisations de ce domaine se sont préparées pour répondre à ces attaques, ce que souligne l’allongement des délais de récupération. Ces attaques peuvent avoir des répercussions significatives, comme nous l’avons vu cette année lorsque d’importantes attaques de ransomware ont fragilisé le secteur de la santé et les prestations de soins médicaux dispensées aux patients », observe John Shier, Field CTO, Sophos. « Pour lutter contre ces adversaires déterminés, les organisations de santé doivent adopter une approche de la détection et de la réponse aux menaces à la fois plus proactive et pilotée par des opérateurs humains qui associe des technologies avancées à une surveillance continue en vue de maintenir une longueur d’avance sur les attaquants. »

Principaux enseignements de cette étude :

• Le coût de récupération est en hausse : dans le secteur de la santé, le coût moyen de récupération en cas d’attaque de ransomware était de 2,57 millions de dollars en 2024 contre 2,2 millions de dollars en 2023 ; il est en outre deux fois plus élevé qu’en 2021.

• Demandes de rançon et paiements : 57 % des établissements de santé ayant versé la rançon demandée ont fini par payer plus que le montant initial.

• Principale cause de l’attaque : les identifiants compromis et les vulnérabilités exploitées arrivent à égalité en tête des principales causes d’attaque (34 % chacune).

• Sauvegardes visées : 95 % des organisations de santé touchées par un ransomware au cours de l’année écoulée ont déclaré que les cybercriminels avaient tenté de compromettre leurs sauvegardes au cours de l’attaque.

• Pression accrue : les organisations dont les sauvegardes ont été compromises sont deux fois plus enclines à verser la rançon demandée pour récupérer les données chiffrées (63 % contre 27 %).

• Qui paie la rançon ? : les compagnies d’assurance sont largement impliquées dans le paiement des rançons, contribuant à hauteur de 77 % des cas. En outre, 19 % du financement total des rançons provient des compagnies d’assurance.

Dans son dernier rapport sur les expériences vécues lors d’attaques de ransomware, Sophos explore le parcours complet des victimes (taux d’attaque, cause principale, impact sur les activités et résultats commerciaux) de 402 organisations de santé. Les résultats de cette étude sectorielle font partie d’une enquête de grande envergure menée indépendamment des fournisseurs entre janvier et février 2024 dans 14 pays et 15 secteurs d’activité.