Selon une étude Ivanti, pour 93 % des professionnels de la sécurité prioriser l’expérience numérique des collaborateurs (DEX) a un impact positif sur la cybersécurité de l’entreprise

septembre 2024 par Ivanti

Ivanti présente les conclusions de son 3ᵉ rapport annuel, « 2024 Digital Exployee Experience Report : A CIO Call to Action ». La thématique de l’expérience numérique des collaborateurs est aujourd’hui centrale : plus de la moitié (55 %) des employés déclarent que leur expérience négative des technologies sur le lieu de travail impacte leur ressenti et leur moral, et 93 % des professionnels de la sécurité disent que prioriser la DEX a un impact positif sur les efforts de cybersécurité de l’entreprise.

Les dirigeants remarquent qu’une DEX de qualité a un impact positif sur la productivité des collaborateurs (97 %), leur satisfaction (96 %) et leur fidélisation (90 %). Pourtant, on note des défaillances significatives dans son implémentation pratique. Bien que 69 % des dirigeants affirment qu’optimiser la DEX est une priorité « élevée », voire « essentielle », moins de la moitié des entreprises sont activement engagées dans des activités DEX critiques, comme la surveillance des performances des périphériques.

« Le coût et le budget sont les obstacles les plus courants à la priorisation de la DEX. Mesurer les performances en matière de DEX est indispensable pour comprendre son impact. Pourtant, de nombreuses entreprises n’effectuent pas le suivi de ces mesures importantes. », analyse Jeff Abbott, PDG d’Ivanti « En mesurant efficacement la DEX, les entreprises peuvent obtenir une vue unifiée et utile de l’expérience des collaborateurs. Ce point de vue permet une prise de décision raisonnée et des investissements stratégiques pour améliorer l’engagement et la productivité des collaborateurs, ainsi que les efforts de cybersécurité. N’oublions pas que nous sommes tous en concurrence pour conserver les meilleurs talents. La DEX est un atout très puissant dans cette lutte. »

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :

• Les professionnels IT sont sceptiques concernant la DEX : Parmi les professionnels IT, 60 % considèrent que « la DEX » est juste un concept qui fait le buzz, sans application pratique dans leur entreprise. Prioriser l’implémentation de la DEX pour les équipes IT est crucial, surtout face à leur charge de travail et aux risques de burnout liés au stress. Il s’agit des personnes responsables de la gestion de la DEX dans toute l’entreprise, la prise en compte de leur propre expérience doit être une priorité.

• Le stress technologique impacte non seulement la productivité, mais aussi la sécurité : 60 % des employés de bureau parlent de frustration concernant leurs outils technologiques, ce qui peut avoir un effet domino significatif, bien au-delà de la productivité et de la fidélisation. Cette frustration peut conduire les collaborateurs à contourner les protocoles de sécurité. Les recherches Ivanti montrent que près de 2/3 des employés (61 %) utilisent des raccourcis dangereux dans leur travail.

• Les CIO peuvent jouer un meilleur rôle dans l’entreprise s’ils soutiennent la DEX : Plus de 3/4 des dirigeants sont d’accord : les CIO pour qui la DEX est une priorité ont davantage d’influence auprès des autres dirigeants de l’entreprise.

Ivanti a interrogé plus de 7 800 professionnels IT, dirigeants et utilisateurs finaux partout dans le monde pour savoir ce que les entreprises font pour mettre en place une expérience numérique des collaborateurs (DEX) positive, et connaître les obstacles auxquels ces entreprises font face pour offrir une expérience sans stress.