Selon Rubrik Zero Labs, 70 % de toutes les données sont sujettes à des angles morts et ne sont généralement pas lisibles par les dispositifs de sécurité

mai 2024 par Rubrik

Rubrik Zero Labs, l’entité de recherche en cybersécurité de Rubrik, publie un rapport sur l’état de la sécurité des données qui révèle que 70 % de toutes les données des organisations ne sont généralement pas lisibles par les dispositifs de sécurité. La dernière étude de Rubrik Zero Labs intitulée L’état de la sécurité des données : Mesurer le risque pour vos données estime que l’adoption de plus en plus répandue du cloud fait apparaître de nouvelles zones d’ombre en matière de sécurité.

Les organisations dépendent de plus en plus du cloud pour leur informatique. En 2023, Rubrik a observé que l’architecture cloud stockait 13 % des données d’une organisation, contre 9 % en 2022. Comparativement, le stockage sur site est passé de 77 % en 2022 à 70 % en 2023. Parmi les organisations externes victimes d’une cyberattaque en 2023, beaucoup ont été attaquées sur plusieurs aspects de leur environnement hybride avec 67% des attaques ayant un impact sur les données SaaS, 66% pour le cloud et 51% pour les sites sur site.

Selon la télémétrie de Rubrik, l’informatique dématérialisée sur le cloud comporte des risques de sécurité et de vulnérabilité des données sensibles inhérents aux angles morts : :

• Angle mort n° 1 : 70 % de toutes les données d’une instance cloud typique sont des objets stockés, dont la couverture de sécurité est généralement beaucoup plus faible que dans d’autres domaines.

• Angle mort n° 2 : 88 % de toutes les données dans le stockage d’objets ne sont pas confirmées comme lisibles par machine ou couvertes par des technologies et des services de sécurité de premier plan.

• Angle mort n° 3 : Plus de 25 % des données du stockage d’objets sont soumises à des exigences réglementaires ou légales, telles que les informations de santé protégées (PHI) et les informations personnelles identifiables (PII).

Le rapport "The State of Data Security : Le rapport "The State of Data Security : Measuring Your Data’s Risk" (L’état de la sécurité des données : mesurer le risque pour vos données) de Rubrik Zero Labs offre un aperçu des risques réels pour les données, alors que le rythme et le volume des cyber-événements continue d’augmenter au niveau mondial, aidé par l’explosion des données dans le cloud et les réalités des environnements informatiques modernes. Rubrik Zero Labs étudie les défis auxquels les organisations sont confrontées pour protéger leurs joyaux de la couronne - leurs données - ainsi que la manière de réduire les risques liés aux données et de se préparer à l’évolution du cycle de risque avant, pendant et après une cyberattaque.

Rubrik Zero Labs, l’unité de recherche sur la sécurité des données de l’entreprise créée pour analyser le paysage mondial des menaces, publie des rapports sur les problèmes émergents en matière de sécurité des données afin de fournir aux organisations des informations fondées sur la recherche et les meilleures pratiques pour sécuriser leurs données contre les cyber-événements de plus en plus fréquents.

Méthodologie

Le rapport "The State of Data Security : Measuring Your Data’s Risk" publié par Rubrik Zero Labs a été commandé par Rubrik et réalisé par le cabinet Wakefield Research auprès de 1 625 décideurs en matière d’informatique et de sécurité dans des entreprises de 500 employés ou plus. Les personnes interrogées se composaient pour moitié de DSI et de RSSI et pour moitié de vice-présidents et de directeurs des technologies de l’information et de la sécurité. L’étude a été menée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Japon, en Australie, à Singapour et en Inde entre le 18 et le 30 janvier 2024. Aucune de ces organisations n’est déjà cliente de Rubrik.

Cette enquête a complété les données télémétriques recensées par Rubrik, portant sur plus de 6 000 clients dans 22 secteurs d’activité et 68 pays. Les données comprennent plus de 42 exaoctets de stockage logique sécurisé et plus de 38 milliards d’enregistrements de données sensibles entre janvier et décembre 2023.