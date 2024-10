Selon les prédictions pour 2025 de Forrester en matière de technologie et de sécurité, les dirigeants du secteur vont tripler l’adoption de l’AIOps pour réduire la dette technique

octobre 2024 par ForgeRock & Forrester Consulting

Selon Forrester et ses prévisions pour 2025 en matière de technologie et de sécurité (analyse en français ici), 75 % des décideurs technologiques devraient voir leur dette technique atteindre un niveau de gravité modéré ou élevé d’ici à 2026. Cela est dû au développement rapide des solutions d’IA, qui rendent les paysages informatiques plus complexes.

Pour endiguer le tsunami de la dette technique, en 2025, on devrait assister à une multiplication par trois de l’adoption des plateformes AIOps (intelligence artificielle pour les opérations informatiques) par les dirigeants de la tech qui fournissent des données contextuelles pour améliorer le jugement humain, remédier automatiquement aux incidents et améliorer les résultats commerciaux. Si l’AIOps représente l’avenir, les responsables informatiques qui souhaitent gérer une organisation informatique performante devront également investir dans la mise en place d’une culture de la donnée, d’une architecture et de pratiques de sécurité adéquates pour accélérer la croissance commerciale.

Les prévisions de Forrester en matière de technologie et de sécurité analysent les dynamiques et les tendances émergentes à surveiller au cours de l’année à venir. Ces informations aident les dirigeants et leurs équipes à se préparer aux défis futurs et à tirer parti des nouvelles opportunités pour prospérer en 2025. Parmi les thèmes abordés figurent : l’intelligence artificielle ; l’automatisation ; le leadership technologique ; le Cloud, les infrastructures et les opérations technologiques ; les logiciels d’entreprise ; le développement de logiciels ; ainsi que la cybersécurité, les risques et la protection de la confédentialité.

Principales prédictions de Forrester pour 2025 en matière de technologie et de sécurité :

• Le cloud privé va prendre de l’ampleur grâce aux solutions remplaçant VMWare. En 2025, la plupart des grands fournisseurs de cloud public vont augmenter leurs investissements dans le cloud privé, mais il est peu probable que les nouveaux venus augmentent leurs activités en s’adressant à l’acteur dominant du cloud privé, VMware, compte tenu des récentes modifications apportées aux offres groupées et aux tarifs.

• La plupart des entreprises obnubilées par le retour sur investissement de l’IA vont réduire prématurément leurs activités. Les dirigeants commencent à se rendre compte que le retour sur investissement de l’IA sera plus long qu’ils ne l’avaient anticipé. L’impatience vis-à-vis du retour sur investissement de l’IA pourrait inciter les entreprises à réduire prématurément leurs investissements, ce qui pourrait s’avérer préjudiciable sur le long terme.

• L’Union européenne va sanctionner un fournisseur d’IA générative pour la première fois dans le cadre de la Loi sur l’IA de l’UE. Le Bureau européen de l’IA et les autorités chargées de la protection des données ayant uni leurs forces, le fournisseur d’un modèle d’IA à usage général (GPAI) recevra en 2025 la première amende pour avoir enfreint la Loi sur l’IA de l’UE. Tout comme le Règlement général sur la protection des données, la Loi sur l’IA de l’UE s’applique aux entités qui opèrent dans l’UE ainsi qu’à celles qui fournissent des systèmes d’IA ou des modèles GPAI à l’UE, quel que soit le lieu de leur siège.

« En 2024, les dirigeants du secteur de la technologie et de la sécurité ont lancé des initiatives pilotes dans leur entreprise pour explorer des applications innovantes de l’IA, mais toutes les initiatives en matière d’IA n’ont pas donné les résultats commerciaux escomptés. Alors que cette expérimentation audacieuse va se poursuivre en 2025, les dirigeants vont également se concentrer fortement sur la mise en pratique des leçons apprises afin de s’assurer que leurs investissements créent une véritable valeur commerciale », déclare Sharyn Leaver, directrice de recherche chez Forrester.