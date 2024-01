Sekoia.io établit son siège social à Rennes

janvier 2024 par Marc Jacob

Quelques mois à peine après une levée record en série A de 35M€, Sekoia.io a inauguré son nouveau siège social ce jeudi 17 janvier 2024 en présence de Freddy Milesi, son PDG et co-fondateur, et de Jérôme Tre-Hardy, conseiller régional au numérique de la Région Bretagne.

L’entreprise, qui conserve ses bureaux dans le 10ème arrondissement, concentre déjà à Rennes une grande partie de ses effectifs, avec plus de 35 collaborateurs, composés pour l’essentiel d’experts techniques. Bien plus qu’une formalité juridique, il s’agit donc, avec ces nouveaux locaux, d’offrir un centre névralgique pour les équipes de développeurs et de chercheurs de Sekoia.io, lesquels forment de fait une des plus importantes équipes privées de chercheurs en cybermenaces en Europe.

Dans un contexte de cybermenaces toujours plus complexes, ces équipes travaillent au développement de la plateforme SOC Sekoia XDR de détection et réponse aux cybermenaces basée sur le renseignement (CTI). Selon l’approche innovante et fédératrice qui caractérise l’entreprise depuis ses débuts (Open XDR Platform, OXA), ses équipes s’attacheront également à entretenir les synergies existantes avec l’écosystème cyber local pour élaborer de nouvelles stratégies de protection contre les cyberattaques.

Acteur engagé de longue date dans la sphère cyber bretonne, Sekoia.io est notamment membre actif du Pôle d’Excellence Cyber créé à l’initiative de Jean-Yves Le Drian, et partenaire de Bretagne Développement Innovation.

En participant à la création d’une offre cyber solide, portée notamment par le hub cyber breton, l’entreprise participe aujourd’hui à la structuration de la cybersécurité européenne et se déploie d’ores et déjà sur d’autres continents.

Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne déclare : « L’installation du siège social de Sekoia.io en Bretagne constitue une démonstration supplémentaire du dynamisme de l’écosystème cyber local. Je suis fier d’accueillir cette cybertech à Rennes qui contribuera, aux côtés du tissu existant, à faire de la Bretagne une région leader en Europe dans le domaine de la cybersécurité »