Sekoia.io annonce la mise en place d’un programme partenaires

septembre 2024 par Marc Jacob

Sekoia.io annonce la mise en place d’un nouveau programme partenaires. Celui-ci s’adresse aux ESN (MSP) et prestataires de services de sécurité gérée (MSSP) qui opèrent la plateforme SOC Sekoia (XDR ou SIEM de nouvelle génération en mode SaaS). Ce nouveau programme a pour objectif de soutenir la croissance des partenaires de toutes tailles, et d’accompagner le développement d’offres MXDR (Managed Extended Detection and Response). Il mise avant tout sur un dispositif continu de montée en compétences permanent des partenaires avec le soutien des équipes de Sekoia.io.

Le programme est structuré en quatre niveaux (Starter, Silver, Gold, et Platinum), qui reflètent non seulement la performance commerciale, mais aussi l’engagement des partenaires envers la technologie Sekoia.io. Il repose sur divers leviers dont la volumétrie du parc supervisé et les initiatives déployées par le partenaire. En accord avec le principe de réciprocité au cœur de la démarche partenariale Sekoia.io, les MSSP intégrés dans le programme bénéficient en retour d’un soutien structuré se traduisant par des avantages tarifaires, d’accompagnement par les services support et customer success, de formations certifiantes, ainsi que d’actions de marketing et de communication. L’ensemble des partenaires MSSP Sekoia.io bénéficient d’un nouveau centre de ressources dédié : le Portail Partenaires.

A travers ce programme, Sekoia.io aborde aujourd’hui une nouvelle étape clé de son développement et confirme son modèle reposant sur un réseau de partenaires proches. L’initiative s’inscrit dans la tendance de fond à l’externalisation et l’hybridation des SOC par les entreprises, souhaitant être accompagnées par des prestataires experts de proximité. Elle répond au besoin croissant de ces derniers d’avoir accès à une plateforme dite SSDP (Security Service Delivery Platform) conçue pour fournir, gérer et optimiser les services de sécurité au sein d’une organisation.