SeedBlink mobilise 342 millions d’euros pour l’investissement dans les startups en 4 ans

janvier 2024 par Marc Jacob

SeedBlink, la plateforme européenne d’investissement en capital-risque et de gestion des fonds propres axée sur la technologie, enregistre la plus forte activité pour l’année 2023, avec 59 opérations réalisées par les prochaines grandes entreprises européennes, notamment FLOWX.AI, Dronamics et Alcatraz AI, dans 20 domaines technologiques différents. Célébrant ses 4 ans d’activité dans l’écosystème européen, la plateforme affiche plus de 815 millions d’euros d’actifs et 342 millions d’euros en investissements dans des startups mobilisés pour plus de 250 entreprises dans 15 pays, avec 67 millions d’euros levés par la communauté d’investisseurs de SeedBlink depuis son lancement.

La plateforme propose désormais 3 principaux types de cycles d’investissement : les cycles soutenus par des sociétés de capital-risque, les syndicats de souscripteurs et les « Stars de la Communauté », pour les entreprises en phase de pré-amorçage jusqu’à la série B, avec des investissements allant de 50 000 euros à 2 millions d’euros. En 2023, la majeure partie des levées de fonds concerne le financement d’amorçage (41 %), tandis que les 5 principaux secteurs verticaux financés en fonction du montant mobilisé sont Enterprise SaaS (67M €), AI/ML (55M €), FinTech (9M €), Marketplace (8,5M €) et MedTech (5,5M €).

Le plus grand portefeuille d’investisseurs sur SeedBlink est d’une valeur supérieure à 900 000 € avec 49 investissements, la moyenne étant de 6 200 € pour un investisseur particulier et de 44 000 € pour un investisseur professionnel avec 25 % de tous les portefeuilles comprenant au moins 5 entreprises.

« La collaboration avec SeedBlink dans nos cycles de financement s’est déroulée de manière incroyablement fluide et a facilité notre trajectoire de croissance. Nous avons apprécié leur flexibilité et leur soutien proactif en tant que co-investisseurs, en tirant parti de leur solide réseau et de leur infrastructure de syndication qui nous ont aidés à fédérer les investisseurs institutionnels et privés », déclare Ioan Iacob, PDG de FLOWX.AI.

Depuis son lancement en juin, la plateforme de gestion des fonds propres Nimity a accueilli plus de 8 000 représentants d’entreprises et parties prenantes, enregistrant plus de 1 700 tables de capitalisation mises en œuvre et plus de 500 bénéficiaires d’ESOP sur la plateforme. SeedBlink est ainsi devenue la seule plateforme européenne offrant des services de financement, de gestion des fonds propres et des fonds secondaires pour le capital-investissement sur une plateforme unique.