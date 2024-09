Secuserve et GLIMPS unissent leurs forces pour répondre aux besoins contre les cybermenaces

septembre 2024 par Marc Jacob

GLIMPS, éditeur français de logiciels en cybersécurité, et Secuserve, spécialiste français des solutions SaaS de sécurisation des emails, unissent leurs forces pour offrir une solution visant à renforcer la protection de votre messagerie contre les menaces et à assurer une analyse approfondie des pièces jointes de vos emails.

Les travaux menés par les équipes de Secuserve et de GLIMPS ont abouti à l’intégration de nouvelles fonctionnalités dans une solution permettant à chacun de profiter des bénéfices de l’autre.

Secuserve étend les capacités d’analyse de sa solution de filtrage et de sécurisation des emails, e-securemail, grâce à la technologie de GLIMPS, spécialisé dans la détection et l’analyse des malwares et ransomwares inconnus qui assure la détection des fichiers malveillants et élimine les menaces des pièces jointes.

Voici les principaux atouts qu’offre la solution e-securemail :

• Multi-technologies (antiphishing, antispam, antivirus...)

• IA automatique et/ou Humail Technology : le captcha intelligent

• Politique granulaire pour s’adapter à chaque client (synchro AD/LDAP, O365)

• Réécriture d’URL et bandeaux d’alertes

• Monitoring des flux sortants, alertes

• PCA de messagerie

• Délivrabilité : DKIM, DMARC, SPF

Avec les nouveautés qu’apporte GLIMPS :

•Analyse de tout type de fichier avec 25 moteurs d’extraction, d’analyse et de détection statiques, dynamiques et hybrides

• Conceptualisation de code : une technologie unique au monde qui permet la détection des menaces grâce à une analyse précise du code qui composent un fichier

•Détection anticipée par Intelligence Artificielle : pour identifier les familles de malwares, remonter des alertes précoces et anticiper les variants de malwares.

•Conforme au RGPD / Rétention des données et des analyses paramétrables

Cette solution entre Secuserve et GLIMPS prend effet immédiatement.