Sécurité des identités : 3 bonnes résolutions pour une rentrée sereine

septembre 2024 par SailPoint

Septembre n’est pas uniquement le mois de rentrée pour les écoliers et étudiants, mais aussi celui des entreprises. Ce retour « à la normale » et son lot d’impératifs mettent les entreprises à rude épreuve. Profitant de cette période d’effervescence, les hackers peuvent espérer trouver des points d’entrée si les accès des entreprises ne sont pas correctement sécurisés et configurés. Il est donc nécessaire de gérer méticuleusement les autorisations d’accès pour éviter la moindre vulnérabilité pouvant causer de lourds dégâts en matière de cybersécurité. En cette période tendue pour les entreprises, voici donc 3 conseils à mettre en place pour une reprise sereine en matière de sécurité des identités.

1. Unifier sa base de données

Plus il y a de collaborateurs, de services et de systèmes d’information, et plus la surface de vulnérabilités augmente. Afin de bien sécuriser ses données critiques, l’entreprise doit impérativement connaître les allées et venues digitales au sein de son écosystème. Cela inclut les collaborateurs directs mais aussi les collaborateurs externes, tels que les prestataires, les fournisseurs, les identités non physiques.

De ce fait, il est essentiel de disposer d’une base de données unifiée et régulièrement actualisée de l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise. Cela présente de nombreux avantages, tels que :

o Un gain de temps grâce à la centralisation de toutes les informations sur un même système.

o Un contrôle unifié des accès aux informations sensibles permettant une meilleure garantie de la confidentialité des données.

o Une meilleure proactivité contre les vulnérabilités permises par une vue d’ensemble des identités, des appareils et des logiciels.

o Une réactivité accrue face à l’implémentation de nouvelles normes telles que NIS2 ou de processus à la suite d’un audit.

2. Auditer les accès régulièrement

Revoir régulièrement les accès aide à minimiser le risque de failles liées à l’identité. Auditer les autorisations existantes permet l’analyse des usages et tendances afin d’évaluer la pertinence de leur maintien. L’objectif étant de repérer et de supprimer les accès inhabituels et, par conséquent, éviter les dommages qui peuvent en être la cause.

Pour assurer le bon déroulement de ses opérations, les entreprises doivent régulièrement vérifier les accès (notamment les accès privilégiés) afin de détecter des failles de sécurité potentielles induites par des accès inadéquats et de prévenir tout abus ou dérive.

Lors de cette prise de décision, le principe du moindre privilège, socle de la sécurité des identités, doit s’appliquer. Cet aspect de la cybersécurité vise à réduire la surface d’attaque d’une entreprise en accordant uniquement les accès indispensables. Les droits des utilisateurs sont ainsi restreints au strict nécessaire pour l’exécution de leur travail ou d’une tâche spécifique.

3. Automatiser les profils simples

L’attribution des identités et des accès peut s’avérer être une tâche chronophage lorsqu’elle est effectuée à grande échelle. Réalisée manuellement, cette tâche peut entraîner des erreurs, comme l’attribution accidentelle d’accès excessifs ou inappropriés à des collaborateurs ou autres, ainsi que des oublis ou des erreurs de configuration.

Pour éviter cela, il est essentiel d’automatiser la gestion des identités les moins critiques ou de les regrouper dans des rôles similaires, afin que ces accès soient attribués automatiquement. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais également d’avoir une vue d’ensemble sur les besoins en matière d’utilisation des applications.

L’automatisation des profils facilite également l’identification des coûts superflus en comparant l’utilisation actuelle des solutions avec les besoins réels de l’entreprise. Les décisionnaires peuvent ainsi ajuster le nombre de licences en conséquence.

De plus, une bonne gestion du turnover des employés passe par un contrôle rigoureux des identités et des accès afin de prévenir les risques de failles liées à l’identité. En unifiant la base de données des employés, révisant régulièrement leurs accès et en automatisant les profils simples, les entreprises partiront du bon pied pour la rentrée. Par ailleurs, l’intégration d’une solution de sécurité des identités permet de réaliser ces trois actions de manière rapide et sécurisée.