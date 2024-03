Sécurité des données : près de la moitié des organisations françaises ont subi une perte de données sensibles en 2023

mars 2024 par Rubrik

Rubrik annonce la publication du troisième rapport sur l’état de la sécurité des données réalisé par Rubrik Zero Labs, l’entité de recherche en cybersécurité de Rubrik. Le rapport expose les défis liés à la hausse des données des entreprises françaises et les risques qui en découlent. Il offre une perspective des cyber-risques et du challenge de la sécurisation des données en France au cours de l’année 2023.

Selon l’étude réalisée, près de la moitié soit 46 % des organisations françaises interrogées ont subi une perte matérielle d’informations sensibles au cours de l’année écoulée, et 16 % d’entre elles ont connu plusieurs pertes sur les 12 derniers mois en France. De plus, on constate que 100 % des entreprises françaises interrogées déclarent avoir des problèmes de visibilité sur leurs données. Avec une hausse de données considérable, 58 % des leaders IT et de sécurité s’inquiètent de leur habilité à sécuriser les données et la manière d’atténuer les risques. Le rapport note aussi que 60 % des entreprises émettent la probabilité que leurs employés accèdent à des data en violation à des politiques de l’entreprise en matière de données.

"Avec l’arrivée de l’IA générative cette année et son lot de millions de données qui l’accompagne, les entreprises françaises doivent impérativement accélérer leur cyber-résilience pour assurer la continuité de leurs activités." déclare Nicolas Groh, Field CTO EMEA de Rubrik. "La prolifération des données engendre des défis toujours plus difficiles à surmonter et en France, nous constatons que les entreprises éprouvent une grande difficulté à maintenir une visibilité sur leurs données au fur et à mesure que la croissance de celles-ci explose."

Le rapport de Rubrik Zero Labs montre plusieurs tendances impactant les entreprises en termes de sécurisation des données :

58 % des organisations interrogées en France stockent des données sensibles dans plusieurs endroits, environnements cloud, sur site ou SaaS. En revanche, moins de 2 % d’entre elles, déclarent disposer d’un lieu de stockage dédié aux données sensibles.

Les types de données les plus souvent compromis sont les données financières des entreprises (46 %), les informations personnelles identifiables (39 %), et les informations d’authentification (35 %).

58 % des responsables IT et de la sécurité en France estiment que la croissance actuelle des données de leur organisation dépasse leur capacité à sécuriser ces données et à gérer les risques.

60 % des français interrogés pensent que des personnes au sein de leur organisation accèdent à des data en violation des politiques de l’entreprise en matière de données.

47 % des organisations ont nommé un seul cadre supérieur responsable des données et de leur sécurité.

Méthodologie de l’étude

L’étude "The State of Data Security : The Journey to Secure an Uncertain Future" par Rubrik Zero Labs a été commandée par Rubrik et réalisée par Wakefield Research auprès de plus de 1 600 décideurs en matière d’informatique et de sécurité dans des entreprises de 500 employés ou plus. Les personnes interrogées se composaient pour moitié de DSI et de RSSI et pour moitié de vice-présidents et de directeurs des technologies de l’information et de la sécurité. La recherche a été menée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Japon, en Australie, à Singapour et en Inde entre le 30 juin 2023 et le 11 juillet 2023.

L’enquête réalisée a complété la télémétrie Rubrik, en examinant plus de 5 000 clients dans 22 secteurs d’activité et 67 pays. Les données comprennent plus de 35 exaoctets de stockage logique sécurisé et plus de 24 milliards d’enregistrements de données sensibles entre janvier 2022 et juillet 2023.