Sécurité cloud : le défi majeur de l’IA pour 2025 selon Tenable

novembre 2024 par Tenable

À l’horizon 2025, Tenable, la société de gestion de l’exposition au risque cyber, met en lumière un enjeu stratégique : renforcer la sécurité des données dans le cloud face à l’ascension fulgurante de l’IA. Les entreprises devront relever le double défi de sécuriser leurs initiatives d’IA à grande échelle tout en protégeant des volumes croissants de données sensibles contre des cybermenaces de plus en plus sophistiquées.

Ces défis ne doivent pas freiner l’adoption de l’IA, mais plutôt inciter les organisations à adopter des stratégies solides pour une mise en œuvre sécurisée et responsable. Intégrer l’IA en toute sécurité sera essentiel pour en tirer pleinement profit sans mettre en péril les actifs des organisations.

Selon Tenable, la prochaine année devrait être impactée par les trois tendances suivantes :

L’adoption de l’IA sous haute surveillance

En 2025, de plus en plus d’organisations intégreront l’IA dans leurs infrastructures et produits, rendant cette technologie plus accessible. Cela entraînera une dispersion des données sur des environnements de plus en plus complexes, avec une multitude de sites, de comptes et d’applications, créant de nouveaux défis pour la sécurité. En réponse, les responsables de la sécurité donneront la priorité à l’élaboration de politiques spécifiques à l’IA, adaptées à ces nouveaux enjeux. Les pratiques des fournisseurs seront examinées de plus près, avec une attention particulière portée à l’utilisation responsable et sécurisée de l’IA. L’accélération de l’adoption de l’IA obligera tous les secteurs à garantir une mise en œuvre conforme et sécurisée.

La multiplication des données, une aubaine pour les cybercriminels

La croissance exponentielle des données, dispersées dans des environnements multi-cloud, augmentera fortement le risque de violations de données. L’IA s’appuyant sur d’immenses volumes de données clients, les cybercriminels auront un éventail plus large de possibilités pour cibler ces systèmes. Cette expansion des environnements de données deviendra une cible privilégiée pour les acteurs malveillants cherchant à accéder aux données ou à les dérober.

Des attaques dopées par l’IA face aux mesures de sécurité traditionnelles

Malgré les efforts d’acteurs clés tels qu’OpenAI, Google et Microsoft pour renforcer les protocoles de sécurité, les cybercriminels bénéficient de puissants outils, y compris d’assistants virtuels alimentés par l’IA qui rendent leurs attaques plus efficaces et complexes. Cette combinaison d’un volume croissant de données et d’outils de plus en plus sophistiqués pour lancer des attaques ciblées rendra la tâche des organisations plus difficile pour contrer ces menaces.

« Les données sont au cœur de l’activité des entreprises : elles permettent des analyses, favorisent la collaboration et alimentent l’innovation », explique Liat Hayun, Vice-présidente de la gestion des produits et de la recherche en sécurité cloud chez Tenable. « Avec la montée en puissance de l’IA et des besoins de stockage de données, protéger les données dispersées devient impératif. En 2025, les dirigeants devront trouver le juste équilibre entre innovation et sécurité pour éviter que l’IA n’ouvre de nouvelles brèches aux cyberattaques. »