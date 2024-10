Securitas Technology présente son 7ème Baromètre de la Sécurité Électronique

octobre 2024 par Securitas Technology

Securitas Technology dévoile son nouveau Baromètre de la Sécurité Électronique pour 2025. Comment les organisations tirent-elles parti des systèmes, services et technologies en matière de sécurité électronique ? Quels freins persistent à leur adoption ? Quelles menaces motivent les décideurs ? Quelles tendances se précisent pour 2025 ? Cette 7ème édition du Baromètre de Securitas Technology vise à éclairer sur les perspectives du marché pour les 18 prochains mois.

● La cybersécurité (29 %), le vol externe et interne (26 %), l’intrusion et le squat (11 %) s’établissent comme les 3 principales menaces qui motivent la mise en œuvre d’une stratégie de sécurité électronique. Les technologies de sécurité électroniques traditionnelles restent largement intégrées par les entreprises à l’instar de la vidéosurveillance (70 %), de la détection incendie (59 %) et du contrôle d’accès (58 %).

● Les technologies émergentes continuent quant à elles d’apporter des innovations fortes à l’industrie de la sécurité électronique. L’attrait pour la technologie Cloud et l’Intelligence Artificielle continue de croître : ce sont celles que les organisations souhaitent le plus adopter au cours des 18 prochains mois. Or, des freins persistent à leur adoption.

“Les technologies émergentes telles que l’Intelligence Artificielle, le Cloud Computing et la Smart Data permettent de renforcer la performance et l’agilité des organisations face à un environnement en constante évolution. Cependant, elles requièrent un cadre réglementaire approprié et une vigilance renforcée en matière de cybersécurité.” explique Thierry Beauregard, Directeur Produits & Solutions de Securitas Technology France.

● L’essor de la biométrie constitue une autre tendance majeure remarquée par ce baromètre avec une hausse significative des investissements (21 % en 2023 contre 31 % en 2024)

● Enfin, pour 85% des organisations interrogées, le développement durable compte désormais parmi les critères importants ou très importants dans la sélection d’une technologie de sécurité.